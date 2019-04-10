"ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerine ilişkin metinden haberimiz yok"

Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmelerin başlamasıyla barış yolunda olumlu sonuç elde edeceklerini belirten Halili, bunun da yakın zamanda gerçekleşmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Afganistan'da her kesimin barış istediğini dile getiren Halili, ülkede tüm halkın barışı konuştuğunu ve barışa olan umutlarının arttığını söyledi.

Halili, ''Taliban ile ABD arasında devam eden barış görüşmeleriyle ilgili bize bilgi veriliyor ancak müzakere metninin içeriğinden haberimiz yok." ifadesini kullandı.

ABD ile Taliban arasında barış görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Halili, yakında Taliban ile Afgan makamları arasında da barış müzakerelerinin başlamasının beklendiğini aktardı.

Halili, AA muhabirine verdiği demeçte, Afganistan'daki barışla ilgili her görüşme ve müzakereyi desteklediklerini ifade etti.

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkanı Muhammed Kerim Halili, Taliban ile ABD arasında devam eden barış görüşmelerinden umutlu olduklarını belirtti.

Halili, Taliban temsilcilerinin de doğrudan Afgan makamlarıyla görüşme konusunda gecikmemesi gerektiğinin altını çizdi.

- ''Taliban lideri Molla Haybatullah Akhundzade'ye mektup gönderdim"

Başkan Halili, ''Bizler de Taliban yöneticileriyle irtibattayız, hatta geçenlerde Taliban lideri Molla Haybatullah Akhundzade'ye mektup gönderdim ve mektubun cevabını da aldım. İki tarafın da ortak görüşü savaşın çözüm olmadığı yönünde.'' diye konuştu.

Barış olursa her iki tarafın da kazanacağını vurgulayan Halili, bir taraf kazanıp diğer taraf kaybedecek diye bir şeyin olmayacağının altını çizdi.

''Afganistan'da illaki savaş bitecektir.'' diyen Halili, savaşın sonunun olmadığını, tek çözüm yolunun barış olduğunu belirtti.

Halili, ''Geçen aylarda Moskova'da yapılan görüşmenin ikincisi de önümüzdeki günlerde Katar'da yapılacak. Bu görüşmelerde herkes barış konusunda kendi fikrini beyan edecek, ortak çözüm yolu aranacak, barış müzakere süreci uzun bir süreçtir ancak bu görüşmelerin iyi sonuçlar doğuracağından eminim.'' ifadesini kullandı.