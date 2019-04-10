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"ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerine ilişkin metinden haberimiz yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkanı Muhammed Kerim Halili: - "Taliban ile ABD arasında devam eden barış görüşmeleriyle ilgili bize bilgi veriliyor ancak müzakere metninin içeriğinden haberimiz yok" - "Bizler de Taliban yöneticileriyle irtibattayız, hatta geçenlerde Taliban lideri Molla Haybatullah Akhundzade'ye mektup gönderdim ve mektubun cevabını da aldım. İki tarafın da ortak görüşü savaşın çözüm olmadığı yönünde"

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkanı Muhammed Kerim Halili, Taliban ile ABD arasında devam eden barış görüşmelerinden umutlu olduklarını belirtti.

Halili, AA muhabirine verdiği demeçte, Afganistan'daki barışla ilgili her görüşme ve müzakereyi desteklediklerini ifade etti.

ABD ile Taliban arasında barış görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Halili, yakında Taliban ile Afgan makamları arasında da barış müzakerelerinin başlamasının beklendiğini aktardı.

Halili, ''Taliban ile ABD arasında devam eden barış görüşmeleriyle ilgili bize bilgi veriliyor ancak müzakere metninin içeriğinden haberimiz yok." ifadesini kullandı.

- "Afganistan'da herkes barış istiyor"

Afganistan'da her kesimin barış istediğini dile getiren Halili, ülkede tüm halkın barışı konuştuğunu ve barışa olan umutlarının arttığını söyledi.

Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmelerin başlamasıyla barış yolunda olumlu sonuç elde edeceklerini belirten Halili, bunun da yakın zamanda gerçekleşmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Halili, Taliban temsilcilerinin de doğrudan Afgan makamlarıyla görüşme konusunda gecikmemesi gerektiğinin altını çizdi.

- ''Taliban lideri Molla Haybatullah Akhundzade'ye mektup gönderdim"

Başkan Halili, ''Bizler de Taliban yöneticileriyle irtibattayız, hatta geçenlerde Taliban lideri Molla Haybatullah Akhundzade'ye mektup gönderdim ve mektubun cevabını da aldım. İki tarafın da ortak görüşü savaşın çözüm olmadığı yönünde.'' diye konuştu.

Barış olursa her iki tarafın da kazanacağını vurgulayan Halili, bir taraf kazanıp diğer taraf kaybedecek diye bir şeyin olmayacağının altını çizdi.

''Afganistan'da illaki savaş bitecektir.'' diyen Halili, savaşın sonunun olmadığını, tek çözüm yolunun barış olduğunu belirtti.

Halili, ''Geçen aylarda Moskova'da yapılan görüşmenin ikincisi de önümüzdeki günlerde Katar'da yapılacak. Bu görüşmelerde herkes barış konusunda kendi fikrini beyan edecek, ortak çözüm yolu aranacak, barış müzakere süreci uzun bir süreçtir ancak bu görüşmelerin iyi sonuçlar doğuracağından eminim.'' ifadesini kullandı.

- Barış konusunda Türkiye'nin etkin rolü

Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk ilişkisinin hiçbir zaman bozulmadığını hatırlatan Halili, iki ülke arasındaki bağların güçlenerek devam ettiğinin altını çizdi.

Halili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkler her zaman Afgan halkının ve Afganların yanında olmuştur ve aynı şekilde Afganlar da Türklerin yanında olmuştur. Türkler bize birçok alanda yardım etmiş ve destek çıkmıştır. Türkiye'ye, yaptığı yardımlar için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin Afganistan'a barışın gelmesinde çok önemli rolü vardır. Afganistan için geçmişte sınavını veren Türkiye'nin bundan sonra da elinden geleni yapacağından hiç şüphemiz yok. Ülkede barışın tesisi için Türkiye şu ana kadar elinden geleni yaptı ve bunu herkes biliyor.''

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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Afganistan Kerim Halili Yüksek Barış Şurası

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