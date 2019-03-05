ABD ile teknolojik iş birliği

İSTANBUL, (DHA)- Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile nesnelerin interneti konusunda dünyanın en iyi merkezlerinden biri olan Northeastern Üniversitesi bünyesindeki Nesnelerin İnterneti Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşmayla ilgili konuşan Prof. Dr. Nafiz Arıca, “İş birliği, ülkemizde benzer teknolojiler geliştirilmesine öncülük edecektir” dedi.

BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile yeni nesil ağ teknolojileri konusunda dünyanın en iyi merkezlerinden biri olan ABD’deki Northeastern Üniversitesi bünyesindeki Nesnelerin İnterneti Enstitüsü, ortak projeler geliştirmeye hazırlanıyor. Anlaşma kapsamında, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca ve Northeastern Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tomasso Melodia arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Her iki kurum arasındaki iş birliği ile BAU öğretim üyeleri ve öğrencileri, neslerin interneti konusunda Northeastern Üniversitesi ile üst düzey araştırma ve proje geliştirme imkanına sahip olacak.