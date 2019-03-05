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ABD ile teknolojik iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:26 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile nesnelerin interneti konusunda dünyanın en iyi merkezlerinden biri olan Northeastern Üniversitesi bünyesindeki Nesnelerin İnterneti Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ABD ile teknolojik iş birliği

İSTANBUL, (DHA)- Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile nesnelerin interneti konusunda dünyanın en iyi merkezlerinden biri olan Northeastern Üniversitesi bünyesindeki Nesnelerin İnterneti Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşmayla ilgili konuşan Prof. Dr. Nafiz Arıca, “İş birliği, ülkemizde benzer teknolojiler geliştirilmesine öncülük edecektir” dedi.

BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile yeni nesil ağ teknolojileri konusunda dünyanın en iyi merkezlerinden biri olan ABD’deki Northeastern Üniversitesi bünyesindeki Nesnelerin İnterneti Enstitüsü, ortak projeler geliştirmeye hazırlanıyor. Anlaşma kapsamında, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca ve Northeastern Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tomasso Melodia arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Her iki kurum arasındaki iş birliği ile BAU öğretim üyeleri ve öğrencileri, neslerin interneti konusunda Northeastern Üniversitesi ile üst düzey araştırma ve proje geliştirme imkanına sahip olacak.

“ORTAK ARAŞTIRMALAR YAPILACAK”

BAU’nun Silikon Vadisi ve Stanford Üniversitesi'yle yaptığı iş birliğinin yanı sıra ABD’nin doğu yakasında yine dünyanın en saygın üniversite ve Ar-Ge firmalarının yer aldığı Boston bölgesindeki bir merkezle ortaklığa gitmesinin önemli olduğunu belirten BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Nafiz Arıca, şunları söyledi:

“Bu anlaşmayla Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, nesnelerin interneti konusunda Northeastern Üniversitesi ile üst düzeyde araştırma ve proje geliştirme imkanına sahip olacaktır. Her sene en az bir BAU öğretim üyesi veya doktora öğrencisi Enstitü'de misafir araştırmacı olarak çalışarak araştırmalar yürütecektir”

“BENZER TEKNOLOJİLER ÜLKEMİZDE GELİŞTİRİLEBİLECEK”

Northeastern ve Bahçeşehir Üniversiteleri’nin yılda en az bir kere ABD, Avrupa veya Türkiye’deki araştırma fonlarından destekli ortak araştırma proje teklifinde bulanabileceklerini söyleyen Arıca, “Her iki taraf akademisyenleri lisansüstü tezleri birlikte yürüterek eş-danışmanlıklar yapacaklardır.Dolayısıyla BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Northeastern Üniversitesi Nesnelerin Interneti Enstitüsü'nün bilgi birikimi ve araştırma potansiyeline ortak olarak ülkemizde benzer teknolojilerin geliştirilmesinde öncülük edecektir” dedi.

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