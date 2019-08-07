ABD ile Türkiye güvenli bölge oluşturulması için Türkiye’de ortak operasyon merkezi kurulması konusunda uzlaştı

ABD ile Türkiye arasında Suriye görüşmeleri tamamlandı.

Taraflar güvenli bölge oluşturulması çabalarının koordinasyonu için Türkiye’de en kısa zamanda ortak operasyon merkezi kurulması konusunda uzlaştı.

Taraflar Türkiye’nin güvenlik kaygılarının giderilmesi amacıyla ilk aşamada alınacak önlemlerin hızla uygulanması konusunda mutabık kaldı.

Taraflar güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve göç eden Suriyelilerin ülkelerine dönebilmesi için her türlü önlemin alınması gerektiği konusunda uzlaştı.

