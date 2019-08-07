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ABD ile Türkiye Ortak Harekat Merkezi Kuracak

07.08.2019 17:26 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD tarafıyla ortaklaşa hazırlanmış yazılı açıklama yapıldı. Taraflar güvenli bölge oluşturulması çabalarının koordinasyonu için Türkiye’de en kısa zamanda ortak harekat merkezi kurulması konusunda uzlaştı

ABD ile Türkiye Ortak Harekat Merkezi Kuracak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD tarafıyla ortaklaşa hazırlanmış yazılı açıklama yapıldı. Açıklamanın İngilizcesi de, ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, Türkiye ile ABD arasında 5-7 Ağustos tarihlerindeki askeri heyetler arasındaki görüşmelerin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Görüşmelerde,

-Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması,

-Bu çerçevede, 'güvenli bölge' tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi'nin en kısa zamanda kurulması,

-Müteakiben, 'güvenli bölge'nin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır."

Türkiye ve ABD askeri heyetleri 5 Ağustos'tan bu yana Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturulması ve Ankara’nın bölgedeki YPG’ye yönelik endişeleri üzerine görüşüyordu.

Türkiye, Amerika’yla koordineli bir şekilde Fırat’ın doğusunda 30-40 km derinliğinde bir alanı kontrol etmek istiyor. Ankara, bölgede YPG güçlerinin bulunmasını da istemezken, YPG'nin büyük bölümünü oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni ABD, IŞİD'le mücadelede önemli bir bölgesel ortak olarak kabul ediyor.

Akar: "Toplantılar olumu geçti"

Gün içinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapılan açıklama öncesi görüşmelerin sonucu konusunda olumlu konuşmuş, “Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştıklarını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantıların olumlu geçtiğini, oldukça yapıcı yaklaşım içinde olunduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır” demişti.

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