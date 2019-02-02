"ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın özü itibarıyla değeri yoktur"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kongre tarafından onaylanmış bile olsa ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın özü itibarıyla bir değeri olmadığını savundu.

Resmi sosyal medya hesabında, ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilmesini değerlendiren Zarif, Washington yönetimine eleştirilerde bulundu.

Trump yönetiminin, "bir taahhüdünden daha geri çekildiğini" ve bu sefer de Rusya ile yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan ayrıldığını hatırlatan Zarif, "Problem sadece nükleer anlaşma ve İran değil. Öyle görülüyor ki bu grubun, altında ABD imzası olan her şeye karşı alerjisi var. Netice olarak ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın özü itibarıyla bir değeri yoktur. Bu, Kongrede onaylanmış bir antlaşma bile olsa değersizdir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı.