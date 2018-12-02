'ABD ile yeni kriz her an patlak verebilir' iddiası

Haberturk yazarı Serdar Turgut, bugünkü yazısında 'Amerika ile yaklaşmakta olan 2 önemli problem' hakkında uyarılarda bulundu. 2 olası problemi Doğu Akdeniz ve Kıbrıs ile S-400 füzeleri olarak değerlendiren Turgut, olası bir yeni krizin her an patlak verebileceğini yazdı.

Turgut'un yazısı şöyle;

Amerika ile ilişkimizi düşünürken gayet tabii ki Fırat’ın doğusuna, Menbiç’e, Kaşıkçı olayına konsantreyiz ama ben yaklaşmakta olan ve gündemi hayli uğraştıracak iki farklı önemli problemden bahsetmek istiyorum. Bunlar henüz bir kriz olarak patlamadı ama her an iki ülke arasında önemli problem boyutuna ulaşabilecek konular.

1- Doğu Akdeniz ve Kıbrıs: Kıbrıs Rum Kesimi açıklarında doğal gaz ve petrol aramakta olan Exxon Mobil şirketine ait Stena Ice Max adlı araştırma gemisini ziyaret eden Rum Kesimi Enerji ve Dışişleri Bakanları'nın yanında Amerika’nın Kıbrıs Rum Kesimi Büyükelçisi Cathleen Doharthy de bulunuyordu. Bu önemle not edilmeli ve gereği yapılmalı.

Çünkü Türkiye, KKTC’nin haklarına da tecavüz edilecek biçimde Kıbrıs açıklarında yabancı gemilerin arama yapmasına karşı ve kendi doğal gaz arama haklarını korumaya kararlı. Daha önceki arama çalışmalarında Türk donanmasına ait gemiler aramayı engellemişlerdi.

Bu defa Amerikalı yetkilinin arama gemisine Rum Kesimi yetkilileriyle gitmesi bu çalışmaların arkasında devlet olarak Amerika da duruyor demek anlamına geliyor.