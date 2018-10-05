ABD ile yeni kriz kapıda! Terör örgütü hendek kazıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önceki gün yaptığı açıklamada, 4 Haziran'da ABD ile sağlanan mutabakata dikkati çekmişti. Menbiç'in YPG'dan temizlenmesi için 90 günlük bir takvim üzerinde anlaşıldığını anımsatan Kalın, ancak daha sonra "oyalama taktiklerinin" devreye girdiğini vurgulamıştı.

AA'nın Menbiç içindeki araştırmaları, örgütün Menbiç'ten çıkmayacakmış gibi ilçeye yerleşmeyi sürdürdüğünü gösterdi.

Bölgedeki AA kaynaklarının tespitlerine göre, YPG, ağustos 2016'da ABD desteği ile ele geçirdiği Menbiç kent merkezini çukurlar kazarak çevrelemeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aynı ay içerisinde Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatması üzerine örgüt, bu faaliyetine hız verdi. Ancak, ABD'nin nisan ayında Fırat Kalkanı unsurlarına yakın iki bölgede üs kurması, YPG kazma çalışmalarına ara vermesine neden oldu.

YPG, kendisinin ilçeden çıkarılmasına yönelik Türkiye-ABD mutabakatı üzerine, haziran ayından itibaren faaliyetlerini hızlandırdı. Örgüt, tüm kent merkezini çeviren çukur ve siper inşasını tamamladı.