ABD ile yeni kriz kapıda! Terör örgütü hendek kazıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önceki gün yaptığı açıklamada, 4 Haziran'da ABD ile sağlanan mutabakata dikkati çekmişti. Menbiç'in YPG'dan temizlenmesi için 90 günlük bir takvim üzerinde anlaşıldığını anımsatan Kalın, ancak daha sonra "oyalama taktiklerinin" devreye girdiğini vurgulamıştı.
AA'nın Menbiç içindeki araştırmaları, örgütün Menbiç'ten çıkmayacakmış gibi ilçeye yerleşmeyi sürdürdüğünü gösterdi.
Bölgedeki AA kaynaklarının tespitlerine göre, YPG, ağustos 2016'da ABD desteği ile ele geçirdiği Menbiç kent merkezini çukurlar kazarak çevrelemeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aynı ay içerisinde Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatması üzerine örgüt, bu faaliyetine hız verdi. Ancak, ABD'nin nisan ayında Fırat Kalkanı unsurlarına yakın iki bölgede üs kurması, YPG kazma çalışmalarına ara vermesine neden oldu.
YPG, kendisinin ilçeden çıkarılmasına yönelik Türkiye-ABD mutabakatı üzerine, haziran ayından itibaren faaliyetlerini hızlandırdı. Örgüt, tüm kent merkezini çeviren çukur ve siper inşasını tamamladı.
Çukurların birleşerek oluşturduğu hat, toplamda 29,3 kilometre uzunluğunda. Örgüt, çukurların önüne derinlikleri değişen toprak setler de inşa etti.
AA'nın temin ettiği uydu fotoğraflarında, söz konusu hatlar gökyüzünden ince beyaz çizgiler şeklinde fark ediliyor.
YPG, çukurların oluşturduğu hatlar arasına olası savaşta kullanmak üzere tüneller kazdı.
Ana hat içinde bazı bölgelerde uzunluğu 1-3 kilometre civarında başka çukur ve siperler de yer alıyor.
Menbiç'i çevreleyen çukur hatlar sayesinde ilçeye giriş çıkışlar sadece belirli noktalardan yapılabiliyor.
Örgüt, Menbiç'e yönelik olası bir harekata karşı güç toplamaya aralıksız devam ediyor.
Zeytin Dalı Harekatı ile YPG'nın Afrin'den çıkarılmasının ardından örgütün bu ilçeden çıkmamak için bir çok noktada çukurlar kazdığı ortaya çıkarılmıştı.
SDG İSMİNİ KULLANARAK EĞİTİM
Öte yandan örgüt, Zeytin Dalı Harekatı ile işgalinden kurtarılan Afrin'den kaçarak Menbiç'e gelen unsurlarına eğitim veriyor. Eğitim, ABD desteğiyle, sözde SDG çatısı altında gerçekleştiriliyor.
YPG ayrıca, MEnbiç'in Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sınır konumdaki noktalara askeri yığınak yapıyor.
Kandil elebaşı öncülüğünde Menbiç savunması toplantıları
Afrin'den Menbiç'e gelen Kandil kökenli elebaşları, bu süreç içerisinde SDG unsurları ile "Menbiç'in savunulması" konulu 4 toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıların sonuncusu yaklaşık 2 hafta önce, PKK elebaşlarından, Suriye askeri sahası sorumlusu Nureddin Sofi öncülüğünde yapıldı.
MENBİÇ İÇİN TÜRKİYE-ABD ORTAK YOL HARİTASI
Türkiye ve ABD, 4 Haziran'da ilçenin teröristlerden temizlenip güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde sağlanması için mutabakata varmıştı.
Mutabakatın ilk somut adımı olarak, 18 Haziran'da Türkiye ve ABD askeri unsurlarının ilçede koordine devriye faaliyeti gerçekleştirmişti. Türkiye ve ABD şimdiye kadar 55 kez koordineli bağımsız devriye görevi icra etti.
ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean J. Ryan, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Münbiç'te çok az YPGli var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Menbiç'in parçası olmayacak." demişti.
Ancak ABD, Menbiç'teki YPG unsurlarının çekileceğini taahhütünü yerine getirmek için henüz adım atmadı.
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