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ABD ile YPG ters düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

YPG/PKK, “ABD askerleri bize dostluk ve ittifaka değer vermediklerini gösterdi” dedi.YPG/PKK sözde sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter hesabı üzerinden ABD karşıtı açıklamalarda bulundu.

YPG/PKK, “ABD askerleri bize dostluk ve ittifaka değer vermediklerini gösterdi” dedi.
YPG/PKK sözde sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter hesabı üzerinden ABD karşıtı açıklamalarda bulundu. "Bölgede bulunan ABD askerleri bize dostluk ve ittifaka değer vermediklerini gösterdi" denilen açıklamada, "Buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan karar, DEAŞ ile mücadelede oluşturulan SDG ve ABD arasındaki güven ve işbirliğini mahvetmek üzere. İttifaklar karşılıklı güven üzerine kuruludur" ifadelerine yer verildi.
YPG/PKK’nın ABD’nin korumasını beklemedikleri kaydedilen açıklamada, “Buradaki insanlara, güvenlik mekanizması açıklamasına ilişkin bir açıklama borçlular” denildi.

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