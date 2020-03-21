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ABD ilk hipersonik silahını test etti

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2020 04:09 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan ordusunun Hawaii'de başarılı bir hipersonik füze testi gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD ilk hipersonik silahını test etti

Testin, Hawaii adalarından Kauai'deki Pasifik Füze Atış Alanında yapıldığı belirtilen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklamasında, "ABD Donanması ve ABD Kara Kuvvetleri Yaygın Hipersonik Süzülme Kabiliyetli Aracı (C-HGB) hedef noktasına hipersonik hızda uçurma testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen ABD Donanması Stratejik Sistem Programları Direktörü Koramiral Johnny Wolfe, "Bu testte sisteme ek gerilimler yükledik ve (füze) tümünün üstesinden gelmeyi başardı." dedi.

ABD hükümeti, akademi ve savunma sanayisinin ortak başarısı olduğunu belirten Wolfe, "Artık hipersonik taarruz kabiliyetimizi sahada konuşlandırmak üzere bir sonraki aşamaya geçmiş bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hipersonik silahlar sesin 5 kat üstü hıza (Mach-5) ulaşabildiği için binlerce kilometre mesafedeki hedefi dakikalar içinde vurabiliyor.

Çin ve Rusya'nın nükleer ve hipersonik kapasitelerine hız vermesi üzerine ABD de bu teknolojiye hız verdi.

Silah aktif hale getirildiğinde konvansiyonel savaş başlığı, güdüm sistemi, kablaj ve termal koruma kalkanından oluşacak.

ABD bu silahı Kara ve Deniz Kuvvetlerince kullanılmak üzere iki farklı versiyonda geliştiriyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD hipersonik silah

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