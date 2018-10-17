ABD, İngiltere, AB ve Japonya'yla Ticaret Görüşmelerine Başlayacak

Beyaz Saray, İngiltere, Avrupa Birliği ve Japonya’yla ayrı ayrı ticaret anlaşmaları yapmak üzere planları bulunduğunu açıkladı.

Amerika Ticaret Odası Yetkilisi Robert Lighthizer, “Bu görüşmeleri Amerikalı işçiler, çiftçiler, üreticiler ve işletmeler için zamanında ve uygun sonuçlar alacak şekilde tamamlamaya kararlıyız” dedi.

Lighthizer, görüşmelerde Beyaz Saray’ın, gümrük vergileri konusunu da gündemde tutarak, adil ve dengeli bir ticaretin olmasını gözeteceğini de belirtti. Yasa uyarınca Lighthizer, kongreye üç ayrı mektup göndererek söz konusu ülkelerle ticaret anlaşması görüşmelerine başlanması niyetini ilan etti.

Kongreye yazdığı mektupta Ticaret Odası Yetkilisi Lighthizer, İngiltere’yle görüşmelerin, bu ülkenin Avrupa Birliğinden çıkması beklenen 29 Mart tarihinin ardından, mümkün olan en kısa sürede başlayacağını ifade etti.

Lighthizer, Amerika’yla Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliğini, dünyanın “en büyük ve karmaşık ilişkisi” olarak tanımladı ve Amerika’nın AB’yle ticaretinde 151 milyar dolar açık verdiğini belirtti.