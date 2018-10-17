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ABD, İngiltere, AB ve Japonya'yla Ticaret Görüşmelerine Başlayacak

17.10.2018 11:57 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, İngiltere, Avrupa Birliği ve Japonya’yla ayrı ayrı ticaret anlaşmaları yapmak üzere planları bulunduğunu açıkladı. Amerika Ticaret Odası Yetkilisi Robert Lighthizer, “Bu görüşmeleri Amerikalı işçiler, çiftçiler, üreticiler ve işletmeler için zamanında ve uygun sonuçlar alacak şekilde tamamlamaya kararlıyız” dedi. Lighthizer, görüşmelerde Beyaz Saray’ın, gümrük vergileri konusunu da gündemde...

ABD, İngiltere, AB ve Japonya'yla Ticaret Görüşmelerine Başlayacak

Beyaz Saray, İngiltere, Avrupa Birliği ve Japonya’yla ayrı ayrı ticaret anlaşmaları yapmak üzere planları bulunduğunu açıkladı.

Amerika Ticaret Odası Yetkilisi Robert Lighthizer, “Bu görüşmeleri Amerikalı işçiler, çiftçiler, üreticiler ve işletmeler için zamanında ve uygun sonuçlar alacak şekilde tamamlamaya kararlıyız” dedi.

Lighthizer, görüşmelerde Beyaz Saray’ın, gümrük vergileri konusunu da gündemde tutarak, adil ve dengeli bir ticaretin olmasını gözeteceğini de belirtti. Yasa uyarınca Lighthizer, kongreye üç ayrı mektup göndererek söz konusu ülkelerle ticaret anlaşması görüşmelerine başlanması niyetini ilan etti.

Kongreye yazdığı mektupta Ticaret Odası Yetkilisi Lighthizer, İngiltere’yle görüşmelerin, bu ülkenin Avrupa Birliğinden çıkması beklenen 29 Mart tarihinin ardından, mümkün olan en kısa sürede başlayacağını ifade etti.

Lighthizer, Amerika’yla Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliğini, dünyanın “en büyük ve karmaşık ilişkisi” olarak tanımladı ve Amerika’nın AB’yle ticaretinde 151 milyar dolar açık verdiğini belirtti.

Lighthizer, Japonya’yla Amerika arasındaki ticarete ilişkin olarak da, bu ülkeye Amerikan ürünlerinin satılması konusunda beklentilerin altında kalındığına, Tokyo’yla Washington arasında da ciddi bir ticaret açığı olduğuna dikkat çekti.

Mektupta Lighthizer ayrıca, “Yönetim ticaret engellerini aşmak konusunda da mesai harcamalıdır. Bu fırsatı, çalışan hakları, çevre koruma ve dijital ticaret gibi konularda da yüksek standartlar belirlemek adına da kullanmalıdır” dedi.

Amerika Başkanı Donald Trump, bu yılın başında, Amerika’yla AB arasındaki ticarette, Amerika’nın adil olmayan şekilde zarar gördüğünü öne sürerek, Avrupa’dan gelen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirmiş, otomobillere de ek vergi getirme tehdidinde bulunmuştu.

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