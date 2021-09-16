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ABD, İngiltere ve Avustralya, Çin'e karşı, nükleer denizaltı yapımı da içeren bir savunma anlaşması yaptı

16.09.2021 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, ABD ve Avustralya, nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını da içeren bir savunma işbirliği anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Üç ülke, Çin'in de giderek büyüyen bir askeri varlığı bulunan Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını, bu anlaşmayla korumak istediklerinin altını çiziyor.

ABD, İngiltere ve Avustralya, Çin'e karşı, nükleer denizaltı yapımı da içeren bir savunma anlaşması yaptı

İngiltere, ABD ve Avustralya, nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını da içeren savunma anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Açıklanan güvenlik anlaşması ile üç ülke, teknolojinin yanı sıra, endüstri merkezleri ve tedarik zincirilerini de paylaşıma açıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni güvenlik işbirliği anlaşmasını ortak bir açıklama ile dünya kamuoyuna duyurdu.

Üç ülke, anlaşmanın öneminden bahsederken, Çin'in de giderek büyüyen bir askeri varlığı bulunan, Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını korumak istediklerinin altını çiziyor.

Biden, Johnson ve Morrison tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler öne çıkıyor:

"Aukus şemsiyesi altındaki bu ilk girişimle, Avustralya Kraliyet Donanması'nın nükleer enerji ile çalışan denizaltı elde etmesi konusunda Avustralya'yı desteklemek için ortak bir kararlılık içindeyiz.

"Avustralya'nın bu kapasiteye ulaşması, Hint-Pasifik bölgesindeki istikrarı destekleyecek ve ortak değerlerimiz ve çıkarlarımız doğrultusunda da konuşlandırılacaktır."

Ortak liderler açıklamasında, Avustralya'nın nükleer denizaltı kapasitesini elde edeceği tarih için de "mümkün olan en erken zamanda" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Avustralya'nın nükleer silah sahibi olmayan ülkelerin uymak zorunda olduğu kurallara bağlı olmayı sürdürdüğü de vurgulandı.

Savunma anlaşmasının, siber güvenlik ile yapay zeka başlıklarının yanında ve "ek denizaltı kapasiteleri" noktasında da işbirliğini içerdiği kaydedildi.

BBC Savunma muhabiri Jonathan Beale'in analizi

İngiltere hükümeti, bunun çok önemli bir savunma anlaşması olduğunu söylüyor. Üç ülke lideri, bu anlaşmanın önemini göstermek, işbirliği açıklamasının yapılacağı video konferansta birlikte yer aldı. Anlaşma aynı zamanda, Hint-Pasifik bölgesinin İngiltere ve ABD için artan önemini de gösteriyor.

Bu anlaşmanın iki ülke için sonuçları olacak. Birinci etkisi, dizel elektrikli denizaltı filosu yapımı için Avustralya ordusu ile anlaşma imzalamış olan NATO müttefiki olan Fransa'ya olacak. O anlaşma artık öldü.

İkincisi ise Çin. İngiliz yetkililer, her ne kadar bu savunma anlaşmasının her hangi bir ülkeye karşı olmadığında ısrar etse de, İngiltere hükümeti anlaşmanın, bu bölgede güvenlik ve istikrar ile yasalara bağlı düzeni korumakla ilgili olduğunu söylüyor. ABD, İngiltere ve Avustralya'nın, Hint - Pasifik bölgesinde giderek artan Çin askeri varlığından ortak bir endişe duydukları sır değil.

A UK Astute Class nuclear-powered submarine

Fransa 12 denizaltı yapacaktı

Avustralya medyasında, bu anlaşma sonrası ülkenin, Fransız tasarımı denizaltıların yapımından da vazgeçeceği yönünde haberler yer aldı.

Fransa, 2016 yılında, 31 milyar euro değerle Avustralya ordusuna 12 denizaltı yapmak üzere ihaleyi kazanmıştı. Bu ihale Avustralya tarihindeki en büyük savunma anlaşması olarak kayda geçmişti.

Ancak bu denizaltıların yapım süreci, Avustralya'nın yerli parçalar kullanılması şartı nedeniyle gecikmelerle karşılaştı.

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