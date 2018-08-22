ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Suriye rejiminin 2012'den bu yana sadece Guta'da değil Han Şeyhun, Latamina ve Duma'da da binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açan kimyasal silah kullanımına başvurduğu anımsatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olarak Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasını engellemek ve böyle bir kullanımda rejimi sorumlu tutmak konusundaki ortak kararlılığımızı bir kez daha teyit ederiz."

"GEREKTİĞİ ŞEKİLDE CEVAP VERECEĞİZ"

Ülkelerin Esed rejiminin kimyasal silah kullanımına karşı duruşun değişmediğine işaret edilen açıklamada, "Daha önce de gösterdiğimiz gibi, Suriye rejiminin Suriye halkı için bu kadar yok yıkıcı insani sonuçları olan kimyasal silah kullanımına gerektiği şekilde cevap vereceğiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 23 Ocak'ta Kimyasal Silahların Kullanımının Cezasız Kalmamasına yönelik Uluslararası Ortaklığın kurulmasının memnuniyetle karşılandığı ve tüm ülkelerin bu ortaklığa katılmaya davet edildiği belirtilerek, kimyasal silah kullanımı kurbanları için adalet sağlama konusunda verdikleri söze bağlı oldukları bildirildi.