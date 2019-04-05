"ABD, İngiltere ve Fransa, Kaşıkçı davasında herhangi bir örtbası engellemeli"

Uluslararası insan hakları ve basın özgürlüğü kuruluşları ABD, İngiltere ve Fransa'yı, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan'da devam eden mahkemede herhangi bir örtbasa fırsat vermemeye çağırdı.

Uluslararası insan hakları ve basın özgürlüğü kuruluşları, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'a hitaben, "ABD, Fransa ve İngiltere, Suudi Cinayet Davasının Detaylarını Ortaya Çıkarmalı" başlıklı açık mektup kaleme aldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 11 şüphelinin yargılandığı davanın Riyad'da 3 Ocak'ta başladığına işaret edilen mektupta ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suud hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler, basın ve kamuya kapalı bu dava sürecini izlemeye davet edildiği anımsatıldı.

Mektupta, "Suudi Arabistan'ın ceza adaleti sistemindeki ciddi ve belgeli yetersizlikler göz önüne alınarak İngiltere, Fransa ve ABD yalandan bir yargılama olabilecek bu davada herhangi bir örtbas girişiminin önüne geçmelidir." ifadeleri kullanıldı.