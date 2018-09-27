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ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'deki insan hakları ihlallerini değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 23:42 | Son Güncelleme

Üç ülkeden üst düzey yetkililer, Suriye insan hakları savunucularıyla görüşerek, Esed rejimi tarafından yapılan çok sayıda tutuklama hakkında bilgi edindi - ABD Dışişleri Bakanlığı: - "İnsan hakları kuruluşları, Esad rejimi halkı kontrol altında tutmak, kendine rakip gördüğü insanları ve ailelerini hedef alarak yaygın bir işkence ve gözaltı uyguladığını söyledi"

WASHINGTON (AA) - ABD, İngiltere ve Fransa'dan üst düzey yetkililer, BM 73. Genel Kurulu kapsamında ortak düzenledikleri toplantıda, Beşar Esed rejiminin Suriye'de işlediği insan hakları ihlallerini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'dan üst düzey yetkililerin, Suriye insan hakları savunucularıyla BM kapsamında bir araya gelerek, Esed rejimi tarafından yapılan çok sayıda tutuklama hakkında bilgi edindiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'de Sivil Toplum ve Demokrasi Merkezi, İnsan Hakları için Suriye Ağı, Özgürlük Aileleri, Suriye Adalet ve Sorumluluk Merkezi gibi grupların insan hakları temsilcilerinin konuştuğu toplantıda, Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana 210 bin kişinin tutuklandığı, 85 bin kişinin kaybolduğu ve 14 bin kişinin işkence gördüğü bildirildi.

Açıklamada, "İnsan hakları kuruluşları, Esad rejiminin henüz bir ayaklanma çıkmadan önce bile halkı kontrol altında tutmak ve kendine rakip gördüğü insanların ailelerini hedef alarak göz korkutmak amacıyla yaygın bir işkence ve gözaltı uyguladığını söyledi." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, BM'nin, 2011'den bu yana Esed rejiminden tutukluların içinde bulunduğu şartların incelenmesi için hapishaneleri erişime açmasını isterken, tutukluların serbest bırakılması ve kayıpların bulunması konularında ısrar ettiği kaydedilen açıklamada, Esed rejiminin kontrolü elinde tutmak ve Suriyelilere korku salmak için işkence ve tutuklamalara devam edeceği ifade edildi.

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