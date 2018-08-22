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ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esed rejimine kimyasal silah mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 06:46 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere ve Fransa'nın yayımladığı ortak açıklamadan: -"Esed rejiminin tekrar kimyasal kullanması durumunda harekete geçmekte kararlıyız" -"BMGK'nın daimi üyeleri olarak Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasını engellemek ve böyle bir kullanımda rejimi sorumlu tutmak konusundaki ortak kararlılığımızı bir kez daha teyit ederiz" - "Suriye rejiminin Suriye halkı için bu kadar yok yıkıcı insani sonuçları olan kimyasal silah kullanımına gerektiği şekilde cevap vereceğiz"

ABD, İngiltere ve Fransa, "Esed rejiminin tekrar kimyasal kullanması durumunda harekete geçmekte kararlıyız." mesajı verdi.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın yaptığı ortak açıklamada, "Guta'daki korkunç sarin gazı saldırısının 5. yılında, Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasını kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Suriye rejiminin 2012'den bu yana sadece Guta'da değil Han Şeyhun, Latamina ve Duma'da da binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açan kimyasal silah kullanımına başvurduğu anımsatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olarak Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasını engellemek ve böyle bir kullanımda rejimi sorumlu tutmak konusundaki ortak kararlılığımızı bir kez daha teyit ederiz."

Ülkelerin Esed rejiminin kimyasal silah kullanımına karşı duruşun değişmediğine işaret edilen açıklamada, "Daha önce de gösterdiğimiz gibi, Suriye rejiminin Suriye halkı için bu kadar yok yıkıcı insani sonuçları olan kimyasal silah kullanımına gerektiği şekilde cevap vereceğiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 23 Ocak'ta Kimyasal Silahların Kullanımının Cezasız Kalmamasına yönelik Uluslararası Ortaklığın kurulmasının memnuniyetle karşılandığı ve tüm ülkelerin bu ortaklığa katılmaya davet edildiği belirtilerek, kimyasal silah kullanımı kurbanları için adalet sağlama konusunda verdikleri söze bağlı oldukları bildirildi.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın İdlib'de sivillere ve sivil altyapılara yönelik Suriye rejimi tarafından saldırı düzenlediği haberlerinden ve bunun insani sonuçlarından dolayı derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:

"İleride ve hukuksuz olarak kimyasal silah kullanımından duyduğumuz endişenin altını çiziyoruz. Esed rejimini destekleyen ülkeleri, kimyasal silah kullanımınına karşı küresel normların korunması için güçlerini kullanmaya çağırıyoruz. Bu ülkelerden, bir ülke tarafından kimyasal silahların kontrolsüz kullanılmasının tüm ülkelere karşı kabul edilemez güvenlik tehditi oluşturduğunu fark etmelerini rica ediyoruz. Tüm uluslararası toplumu, Suriye'nin kimyasal silah kullanımını sonlandırmak için sergilediğimiz kollektif çabayı desteklemeye çağırıyoruz. Esed rejiminin tekrar kimyasal kullanması durumunda harekete geçmekte kararlıyız."

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ABD Fransa ingiltere

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