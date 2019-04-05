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ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esed'e kimyasal silah uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 18:06 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere ve Fransa'dan ortak açıklama: "ABD, İngiltere ve Fransa olarak Esed rejiminin herhangi bir kimyasal silah kullanımına karşı gereken cevabı verme kararımıza bağlıyız ve bu konuda rejimi uyarıyoruz" - "Suriye'deki kimyasal saldırılar, uluslararası normları ihlal etmekte, büyük acılara yol açmakta ve zaten akut bir insani krizin pençesinde olan Suriye'deki durumu daha da kötüleştirmektedir"

WASHINGTON (AA) - ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'de kimyasal silah kullanımına karşı Esed rejimini uyararak, bir daha bu tür bir saldırının yaşanması durumunda gereken cevabın verileceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian adına 7 Nisan 2018'de Şam'ın Duma ilçesinde yapılan ve 78 sivil ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısına ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Han Şeyhun'da iki yıl önce gerçekleştirilen saldırının üzerinden bir yıl geçmeden Duma'da da kimyasal saldırıda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, "ABD, İngiltere ve Fransa olarak Esed rejiminin herhangi bir kimyasal silah kullanımına karşı gereken cevabı verme kararımıza bağlıyız ve bu konuda rejimi uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Suriye'deki Esed rejiminin kendi halkına kimyasal silah kullandığına dair kabarık bir geçmişi olduğu vurgulanan açıklamada, "Suriye'deki kimyasal saldırılar, uluslararası normları ihlal etmekte, büyük acılara yol açmakta ve zaten akut bir insani krizin pençesinde olan Suriye'deki durumu daha da kötüleştirmektedir." görüşü paylaşıldı.

Esed rejiminin kimyasal silah kullanımından dolayı hesap vermesi konusunda özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde korunduğuna değilen açıklamada, şunlar belirtildi:

" Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Soruşturma ve Tespit Ekibi şimdi Suriye'deki kimyasal silah kullanımının sorumlularını belirlemek için çalışacaklardır, ki bu hesap verilebilirlik için önemli bir adımdır. ABD, İngiltere ve Fransa bu amaca ulaşmak adına birlikte çalışma kararına bağlı olduğunu bir kez daha teyit ediyor. 2254 sayılı BMGK kararı doğrultusunda sadece güvenli ve müzakere edilmiş bir siyasi anlaşma Suriye'deki çatışmayı durdurabilir. Esed rejimi, Suriye'de kimyasal silah kullanımını tekrar etmemelidir. Gelecekte Esed rejiminin bu silahları tekrar kullanması durumunda, anında ve güçlü bir cevap vereceğimizden hiçbir şüphe olmamalıdır."

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ABD Fransa ingiltere kimyasal saldırı Suriye

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