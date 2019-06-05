ABD, İngiltere ve Norveç'ten ortak Sudan açıklaması

WASHINGTON (AA) - Sudan'da 3 Haziran'da yaşanan saldırıları kınayan ABD, İngiltere ve Norveç, yaptıkları ortak açıklamada, "Askeri Geçiş Konseyi, bu saldırıların talimatını vermekle Sudan'daki barışı ve geçiş sürecini tehlikeye atmıştır." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, üç ülke yönetimi tarafından imza atılan ortak açıklamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Üç ülke, Sudan'da 3 Haziran'da yaşanan ve pek çok barışçıl sivil göstericinin ölümüne ve bazılarının da yaralanmasına neden olan şiddet içeren saldırıları kınamaktadır. Askeri Geçiş Konseyi, bu saldırıların talimatını vermekle Sudan'daki barışı ve geçiş sürecini tehlikeye atmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sivillerin öncülüğündeki bir yönetime gücün devredilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, Afrika Birliği Sözcüsünün yaptığı açıklamaya destek verildi ve Birliğin Sudan'daki krizin çözümünde önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Konseyin, "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile müzakereleri durdurma ve 9 ay içerisinde genel seçime gitme" kararının da endişe verici olduğuna dikkat çekildi.