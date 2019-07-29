ABD, İngiltere ve Norveç'ten Sudan açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD, İngiltere ve Norveç, Sudan'da askeri ve sivil taraflar arasında "anayasa bildirisi" konusundaki anlaşmadan memnun olduklarını açıklayarak geçiş süreci için verilen sürenin sonuna yaklaşıldığı uyarısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki gelişmelere ilişkin ABD, İngiltere ve Norveç tarafından imzalanan ortak açıklamayı yayımladı.

Ülke içindeki şiddetin azalmasının memnun edici bir gelişme olduğu belirtilen açıklamada, Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakı arasında ön anlaşma niteliğindeki siyasi belgenin imzalanması "olumlu bir adım" olarak nitelendirildi.

Öte yandan, taraflara ülkede süren sorunların bir an önce sona erdirilmesi için sarf edilen çabaları artırmaları çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçiş sürecinin tamamlanması için konulan sürenin sona ermesine sadece 4 ay kaldı. Zaman daralıyor. Barış anlaşmasının uygulanmasında ilerleme kaydedilse de bunun yeteri kadar hızlı olmaması, geçici hükümetin başarılı şekilde kurulmasını ve barış süreci için umutları tehdit edebilir. Üç ülke olarak, tarafları paralel anayasa mutabakatını hızlı şekilde tamamlamaları ve Aralık 2018'den bu yana Sudan halkının cesur ve barışçıl şekilde talep ettiği sivil liderlik geçiş hükümetini kurmaya teşvik ediyoruz. Sudan halkının istediği duyarlı bir yönetim, barış, adalet taleplerini karşılayan sivil bir yönetim ile çalışmak için sabırsızlanıyoruz."