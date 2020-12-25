ABD İngiltere'den Gelecek Tüm Yolculardan COVID-19 Testi İsteyecek

İngiltere’de Corona virüsün daha hızlı yayılan yeni bir mutasyonunun ortaya çıkmasının arından ABD, bu ülkeden gelecek herkesten son 72 saat içerisinde, COVID-19 testi yaptırmasını isteyecek. Uygulama Pazartesi günü itibariyle başlayacak.

Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’den havayoluyla ABD’ye gelecek tüm yolcuların Corona testlerinin negative sonuçlandığını ibraz etmeleri istenecek.

Washington’daki İngiltere Büyükelçiliği ABD’nin bu talebine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Perşembe günü Amerikalı havayolu şirketleri United ve Delta, yaptıkları açıklamada, İngiltere’den gelecek yolculardan son 72 saat içerisinde yapılmış COVID-19 testi talep edeceklerini duyurmuştu.

CDC açıklamasında da yolcuların PCR ya da antikor testi yaptırmış olmaları gerektiği vurgulandı. Buna göre İngiltere ve ABD arasında uçuş yapan tüm firmalar yolcularından uçuş öncesinde test sonuçlarını gösteren belgeleri almak zorunda. Belgelerin elektronik ortamda da gönderilebileceği açıklandı.

