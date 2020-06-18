ABD İnovasyon Casusluğuna Savaş Açıyor

ABD Senatosu, ülkedeki araştırma ve inovasyon çalışmalarını Çin ve diğer ülkelerin casuslarından korumak için bir yasa tasarısı hazırladı. Fikri mülkiyet hırsızlığının önüne geçmeyi hedefleyen yasaya her iki parti de destek veriyor.
Senato’nun hazırladığı “Amerikan İnovasyonunu Koruma Yasası,” bazı Çin vatandaşlarının ABD üniversitelerinde fikri mülkiyet hırsızlığı ve casusluk faaliyetlerine giriştikleri şüphesi üzerine önlem alması için Washington’a yapılan çağrıların arttığı bir dönemde açıklandı.
Yasa tasarısı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, ulusal ve ekonomik güvenlik açısından kritik önem taşıyan bazı teknolojilere erişmeye çalışan yabancı uyrukluların vize taleplerini reddetme yetkilerini genişletiyor.
Federal hükümetin akademik çalışmalara sağladığı karşılıksız burs ya da bağış başvurularında yabancı ülkelerden aldığı desteği ibraz etmeyen kişilere para ve hapis cezası getiren yasa, Amerika’daki okul ve üniversitelerin dış ülkelerden bildirim yapmadan kabul edebileceği bağışların miktarını da düşürüyor.
ABD Senatosu’ndan Rob Portman, Tom Carper, Marco Rubio ve Maggie Hassan’ın destek verdiği yasa teklifi, Eğitim Bakanlığı’na, yabancı kurumlardan aldıkları bağışları bildirmeyen ABD okullarını cezalandırma yetkisi vermeyi de amaçlıyor.
Yasa teklifi konusunda açıklama yapan Cumhuriyetçi Partili Ohio Senatörü Rob Portman, “Bu yasa tasarısı, araştırma ve inovasyonumuzun yabancı hükümetler tarafından çalınmasını engellemenin yanı sıra üniversitelerin yabancı ülkelerden aldıkları yüklü bağışlarla ilgili şeffaflığı da arttıracak” şeklinde konuştu.
ABD Adalet Bakanlığı’nın, Çin’in Amerika’daki üniversitelerde yürüttüğü inovasyon casusluğu faaliyetleri iddialarının üzerine gitmesi sonucu açılan ve büyük dikkat toplayan davalardan birinde, Çin’e bilgi ve teknoloji transferi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Harvard Üniversitesi profesörü Charles Lieber, geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddetti. Üniversitenin Kimya ve Biyoloji Bölümü Başkanı Lieber’ın, Çin devletine ait bir istihdam programıyla bağlantılı olduğu ve araştırma için Çin hükümetinden yüklü miktarda ödenek aldığı iddia ediliyor.
Reuters’da geçen ay yayınlanan bir haberdeyse, Donald Trump yönetiminin, Çin ordusuyla bağlantılı olduğunu düşündüğü binlerce Çinli yüksek lisans öğrencisinin vizelerini iptal etmeye hazırlandığı iddia edilmişti.