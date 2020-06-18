ABD İnovasyon Casusluğuna Savaş Açıyor

ABD Senatosu, ülkedeki araştırma ve inovasyon çalışmalarını Çin ve diğer ülkelerin casuslarından korumak için bir yasa tasarısı hazırladı. Fikri mülkiyet hırsızlığının önüne geçmeyi hedefleyen yasaya her iki parti de destek veriyor.

Senato’nun hazırladığı “Amerikan İnovasyonunu Koruma Yasası,” bazı Çin vatandaşlarının ABD üniversitelerinde fikri mülkiyet hırsızlığı ve casusluk faaliyetlerine giriştikleri şüphesi üzerine önlem alması için Washington’a yapılan çağrıların arttığı bir dönemde açıklandı.

Yasa tasarısı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, ulusal ve ekonomik güvenlik açısından kritik önem taşıyan bazı teknolojilere erişmeye çalışan yabancı uyrukluların vize taleplerini reddetme yetkilerini genişletiyor.

Federal hükümetin akademik çalışmalara sağladığı karşılıksız burs ya da bağış başvurularında yabancı ülkelerden aldığı desteği ibraz etmeyen kişilere para ve hapis cezası getiren yasa, Amerika’daki okul ve üniversitelerin dış ülkelerden bildirim yapmadan kabul edebileceği bağışların miktarını da düşürüyor.