ABD İnsan Hakları İhlalleri Nedeniyle Çin'den Pamuk Alımını Yasakladı

Trump yönetimi, Çin’de devlete ait bir şirketten pamuk satın alınmasına yasak getirdi. Yasağa gerekçe olarak etnik azınlıklara ait tutuklu bulunan kişilerin zorla çalıştırılması gösterildi.

ABD Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamada Xinjang Protection Construction Corps. isimli şirketten ithalata izin verilmeyeceği belirtildi. Alınan karara göre ABD’ye Çin’den pamuk ithal eden firmalar, pamuğu XPCC şirketi ya da onunla ilintili bir şirketten almadıklarını resmi olarak belgelemek zorundalar.

XPCC şirketi Çin’in en büyük pamuk üreticisi firmalarından biri durumunda. Dünyanın pek çok tekstil şirketinin pamuk ihtiyacını karşılayan Çin’de XPCC, ülkenin pamuk üretiminin, 2015 yılı verilerine göre, yaklaşık yüzde 30’unu tek başına gerçekleştiriyor.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Ken Cuccinelli, de bir ürünün üzerinde görülen “Çin mal” etiketinin bir nevi bir uyarı mesajı olarak algılanması gerektiğini ve bu üretimin arkasında köle işçilik düzeni olup olmadığının incelenmesi gerektiğini söyledi.