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ABD İnsan Hakları Konseyi'ne geri dönmek istiyor

08.02.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Trump döneminde İsrail düşmanı olduğu gerekçesiyle geri çekildiği BM İnsan Hakları Konseyi'ne yeniden dönmeyi planlıyor.

Başkent Washington'da hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre Biden yönetimi, ABD'nin yaklaşık üç yıl önce geri çekildiği Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne yeniden dönmeyi planlıyor.

Hükümet kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve üst düzey ABD'li bir diplomat, bugün Cenevre merkezli Konsey'e öncelikle bir gözlemci görevlendirileceğini açıklayacak. Ardından da ABD'nin yeniden Konsey'in tam üyeliğe seçilmesi için girişimlerde bulunulacak. Ancak Konsey'de gözlemci bulunduran ülkelerin oy hakkı bulunmuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 47 üyeli Konsey'i her üç yılda bir yapılan seçimlerle belirliyor. Şimdiki Konsey üyeleri arasında insan hakları ihlallerinin yaşandığı Küba, Çin, Rusya ve Venezuela gibi ülkeler de bulunuyor. Konsey'in yeni üyeleri ise bu yıl içinde belirlenecek.

ABD neden çekilmişti?

ABD'nin BM nezdindeki eski büyükelçisi Nikki Haley, Konsey'i "siyasi önyargıların lağım çukuru" şeklinde nitelendirmiş ve Konsey'i "iki yüzlü ve kendine hizmet eden bir organizasyon" olmakla suçlamıştı. ABD'nin eski Başkanı Donald Trump da Konsey'den ayrılma kararını Konsey'in İsrail karşıtı olduğu görüşüne dayandırarak Konsey'in İsrail'e "orantısız" şekilde odaklandığını savunmuştu.

ABD, 2006 yılında kurulan organizasyona katılmayı George W. Bush döneminde de reddetmişti. Barack Obama'nın iktidara geldiği 2009 yılında ise ABD, Konsey'e üye olmuştu. Trump'ın başkanlığı döneminde ABD, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) ayrılmış, BM fonunu kesmiş ve BM'nin öncülüğünde oluşturulan Paris İklim Anlaşması'ndan da çekilmişti.

AP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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