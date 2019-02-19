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ABD: Irak isterse askerlerimizi çekebiliriz

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2019 17:54 | Son Güncelleme

ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Hood, "Talep edilmesi halinde güçlerimiz, uluslararası koalisyon ve NATO güçleri ülkeden çekilebilir" dedi.

ABD: Irak isterse askerlerimizi çekebiliriz

ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood, Bağdat hükümetinin talep etmesi halinde Irak'taki askerlerini çekebileceklerini söyledi.

Hood, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede İran'a yakın Şii siyasi partiler arasında büyük tartışmalara yol açan ABD'nin Irak'taki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'li askerlerin Irak'ta merkezi hükümetin çağrısı üzerine varlık gösterdiğini hatırlatan Hood, "Irak hükümetinin talep etmesi halinde (ABD) güçlerimiz, uluslararası koalisyon ve NATO güçleri ülkeden çekilebilir." dedi.

Irak'ta sadece askeri danışman ve eğitmenlerinin bulunduğunu belirten Hood, ülkede ABD'ye ait herhangi bir askeri üs olmadığını öne sürdü.

Irak'ta görev yapan yaklaşık 5 bin 200 Amerikan askerinin Iraklı güçlerle hareket ettiğini aktaran ABD'li yetkili, Iraklı güçlerin yabancı askeri danışmanların yardımı olmadan güvenliği sağlamada henüz yeterli seviyeye ulaşamadığını savundu.

Hood, son olarak, ABD'li askerlerin Irak'ta yayılmaya başladığına dair basında yer alan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Şİİ PARTİLERDEN ABD'NİN VARLIĞINA KARŞI SERT ÇIKIŞLAR

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık'ta Iraklı yetkililerden habersiz Enbar'daki askeri üsse yaptığı ziyarette Amerikan güçlerinin Irak'tan çıkmayacağını açıklamıştı. Trump, daha sonra yaptığı açıklamada da ABD askerlerinin Irak-Suriye sınırı üzerinde İran'ın faaliyetlerini gözleyeceğini belirtmişti.

Trump'ın bu açıklamasından sonra İran'a yakın Iraklı Şii liderler, ABD'nin ülkedeki varlığına daha sert tepki göstermişti.

Şii lider Mukteda es-Sadr öncülüğündeki Sairun Koalisyonu, İran'a yakınlığıyla bilinen Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih grubu ve eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ocak ayında ülkedeki ABD ve diğer yabancı güçlerin çıkarılmasını öngören yasa tasarısı hazırlamıştı.

ABD'NİN IRAK'TAKİ ASKERİ VARLIĞI

ABD, 2003'te işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 165 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine ABD yeniden Irak'a asker gönderdi.

(AA)

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