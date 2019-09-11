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ABD Irak'taki IŞİD hedeflerini 36 ton bombayla vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

ABD'ye ait savaş uçakları, Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü IŞİD'in konuşlandığı bölgeye toplam 36 ton bomba attı.

ABD Irak'taki IŞİD hedeflerini 36 ton bombayla vurdu

ABD'nin Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası koalisyon ve Irak güçlerinin Salahaddin vilayetinin Kanus Adası'nda gerçekleştirildiği ortak operasyonda terör örgütü IŞİD hedefleri vuruldu.

Koalisyon güçlerinin F-35 ve F-15 savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği operasyonda 36 bin kilogram patlayıcı madde kullanıldığına işaret edilen açıklamada, Irak'a ait anti-terör timlerinin de IŞİD hedeflerini karadan temizlediği belirtildi.

Açıklamada Irak ordusuna bağlı 2'nci Özel Operasyonlar Taburu'nun karadan devam eden operasyonlarına da değinilerek, IŞİD'li teröristlerin Suriye'den Musul'un çöl bölgeleriyle Mahmur ilçesi ve Kerkük'teki bölgelere geçiş için kullandığı güzergahların yok edilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Iraklı güçler, IŞİD'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu başta Musul olmak üzere ülke topraklarının üçte birinin, Aralık 2017'de tamamen geri alındığını duyurmuştu.

Buna karşın, IŞİD mensupları Irak'ın Enbar, Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerindeki kırsal bölgelerde varlık göstermeye ve güvenlik güçleri ile sivillere karşı eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

KAYNAK: AA

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IŞİD ABD ırak 36 ton bomba

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