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ABD Irak ve Afganistan'dan Binlerce Askerini Daha Çekiyor

09.09.2020 19:07 | Son Güncelleme

CENTCOM Komutanı McKenzie, Irak'taki ABD askerlerinin 5.200’den 3.000 indirileceğini açıkladı. McKenzie, Afganistan'daki asker sayısının da 8.600'dan 4.500'e düşürüleceğini bildirdi

ABD Irak ve Afganistan'dan Binlerce Askerini Daha Çekiyor

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth F. McKenzie, Irak’taki Amerikan askerlerinin 5 bin 200’den 3 bine, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin de 8 bin 600'dan 4 bin 500'e indirileceğini açıkladı.

Amerika’nın Irak’taki askeri varlığını azaltma planı kapsamında bu ay atılacak adımla ilgili Irak’ı ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan McKenzie, Irak ve Suriye’deki müttefikleriyle IŞİD’e karşı mücadeleyi “devam ettirmek zorunda” olduklarını, diğer taraftan da Irak askeri güçlerinin önemli ilerlemeler kaydetmesi nedeniyle ABD askerlerini ülkeden çekmeye devam etme kararı aldıklarını söyledi.

Amerika’nın Sesi (VOA) Pentagon muhabiri Carla Babb’ın aktardığına göre, “Irak güçlerinin gösterdiği büyük ilerlemeyi gözönünde bulundurarak ve Irak hükümeti ve koalisyon ortaklarımızla da görüşmemizin ardından, Irak’taki ABD askerlerinin sayısını Eylül ayı içinde yaklaşık 5 bin 200’den 3 bine düşürmeye karar verdik” ifadelerini kullanan General McKenzie bu adımın, “ülkedeki IŞİD kalıntılarını kökünden kazıma ve bu yenilginin sürdürülmesini sağlama konusunda Iraklı ortaklara tavsiyeler ve yardımları devam ettirmeyi” de mümkün kılacağını söyledi.

McKenzie Irak güvenlik güçlerinin “bağımsız bir şekilde faaliyet gösterme kapasitesindeki artışa” güven duyduklarını da belirtti.

Aralarında VOA muhabiri Carla Babb'ın da olduğu küçük bir grup gazeteciye açıklamasında McKenzie, Afganistan'dan da 4 binin üzerinde Amerikan askerini Ekim sonu ya da Kasım başına kadar geri çekmeyi planladıklarını da belirtti.

CENTCOM Komutanı, "Ekim sonu-Kasım dönemine kadar asker sayısını 4.500'e düşürme eğilimindeyiz" dedi.

Irak’taki Amerikan askerleri Irak silahlı kuvvetlerini eğitme ve terörle mücadelede katkı sağlama çalışmalarına devam ederken, Afganistan’da da şu an hala 8.600 Amerikan askeri varlığını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’la seyahat eden üst düzey bir Amerikalı yetkili kimliğinin gizli tutulması koşuluyla gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta içinde Afganistan’daki Amerikan askerlerinin geri çekilmesiyle ilgili de yeni bir adım atılacağını söylemişti.

Başkan Trump 2016 seçim kampanyasında, Amerikan askerlerinin başka ülkelerdeki askerlerini geri çekme ve ülkeyi “sonsuz savaşlardan” kurtarma vaadinde bulunmuştu.

Trump geçen ay Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi’nin Beyaz Saray ziyareti sırasında, “Irak’taki askerlerimizi hızlıca geri çekmeye devam ediyoruz ve artık orada var olmak zorunda kalmayacağımız günleri iple çekiyoruz. Umuyoruz ki Iraklılar kendi hayatlarını yaşayıp kendilerini savunabilirler. Bunu zaten biz müdahale etmeden önce de yapıyorlardı” şeklinde konuşmuştu.

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