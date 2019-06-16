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ABD Irak'a uyguladığı İran'dan gaz ve elektrik ithalatı muafiyetini 3 ay uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 00:00 | Son Güncelleme

ABD Irak'a uyguladığı İran'dan gaz ve elektrik ithalatı muafiyetini 3 ay uzattı

BAĞDAT (AA) - ABD Irak’a, Washington’un yaptırımlarına tabi tutulan İran'dan doğal gaz ve elektrik ithalatına uyguladığı muafiyeti 3 ay uzattı.

Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi
Milhan el-Mikotar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin, İran'dan gaz ithalatı için Irak'a verdiği muafiyeti 3 ay daha uzattığını belirtti.

Mikotar, İran-ABD ilişkilerinin yakın vadede iyileşmesi halinde İran’dan gaz ve elektrik alım yasağının tamamen kalkmasını beklediklerini ifade etti.

Irak, elektrik santrallerine yakıt temini için İran'dan gaz ithal ediyor.

Washington yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD, bu tarihte aralarında Türkiye ve Irak'ın da olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.

Beyaz Saray'dan pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ırak İRAN Muafiyet

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