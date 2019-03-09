İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas rejiminin yıkılmasından sonra Irak'da İran rakibi bir yönetim kurmak istediğini belirtti.

Tahran'da Irak Devrimi Yüksek İslami Konseyi lideri Muhammed Bakır el-Hekim için düzenlenen anma programında konuşan Zarif, İran ile Irak arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

İran ile Irak halkının geçmişte Saddam'a karşı birlikte savaştığını ve aynı mücadelenin bugün de Haşdi Şabi ile devam ettiğini belirten Zarif, "ABD Irak'da İran rakibi bir yönetim kurmak istedi. Bununla İran'a tehlike oluşturmayı hedefliyordu. Ancak bugün İran ile Irak tekfiri ve radikal örgütlere karşı birlikte mücadele ediyor." dedi.

Irak ve İran olmadan bölgede güvenliğin sağlanamayacağını savunan Zarif, bu iki ülkenin Basra Körfezi ve Orta Doğu'daki emniyet için iki temel sütun olduğunu ifade etti.

- Zarif, Ruhani'nin ziyaret hazırlıkları için bu akşam Bağdat'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Irak'a yapacağı ziyaretin hazırlıklarını tamamlamak üzere bu akşam Bağdat'a gideceğini aktaran Zarif, "Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ziyareti bir kere daha bu iki halkın, bölgenin atan kalbi olduğunu gösterecektir." diye konuştu.