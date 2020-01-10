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  4. ABD Irak’ın Asker Çekme Talebini Reddetti

ABD Irak’ın Asker Çekme Talebini Reddetti

10.01.2020 19:56 | Son Güncelleme

Amerika, Irak Hükümeti'nin ABD'li askerlerin ülkeden çekilme süreci için Bağdat'a heyet gönderilmesi yönündeki talebini reddederek, askeri varlığın Irak'ta sürdürüleceğini açıkladı

ABD Irak’ın Asker Çekme Talebini Reddetti

Amerika, Irak Hükümeti'nin ABD'li askerlerin ülkeden çekilme süreci için Bağdat'a heyet gönderilmesi yönündeki talebini reddederek, askeri varlığın Irak'ta sürdürüleceğini açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Savunma Bakanı Mark Esper ülkelerinin Irak’taki askerlerini çekme planı olmadığının altını çizdi.

Cuma günü ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’ın ofisindan yapılan resmi yazılı açıklamada da Amerika’nın Irak’taki askeri varlığını korumaya devam edeceği açıkça aktarıldı.

Açıklamada, “Amerika Ortadoğu için faydalı bir güç. Ordumuzun Irak’taki varlığı IŞİD’le mücadeleyi sürdürecek ve Bakan’ın da açıkladığı gibi Amerikalılar’ı, Iraklılar’ı ve koalisyon ortaklarını korumaya kararlıyız” denildi.

ABD’nin IŞİD’e karşı üstlenilen misyondaki kararlılığının net olduğuna vurgu yapılan dışişleri bakanlığı açıklamasında, Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilmeyeceği mesajı da şu ifadelerle yinelendi: “Şu an, Irak’a gönderilecek herhangi bir heyetin amacı birlikleri geri çekme konusunda görüşme yapmak değil, stratejik ortaklığımızı nasıl en iyi hale getirebileceğimiz ve bizim Ortadoğu’daki doğru ve uygun duruşumuz üzerine bir görüşme yapmak olacaktır.”

Irak Hükümeti asker çekme süreci için talep etmişti

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkesindeki Amerikan askerlerinin çekilme sürecinde görevlendirilmek üzere Amerika’nın Irak’a bir heyet göndermesi çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı’na hitaben yapılan çağrıyla ilgili açıklama Irak başbakanlık ofisi tarafından yapıldı.

Cuma günü yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Abdülmehdi’nin Perşembe gecesi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Amerikan askerlerinin çekilme sürecinde bir ABD heyetinin de Irak’ta bulunması yönünde bir talepte bulunduğu aktarıldı.

Pompeo’nun Irak başbakanını telefonla aradığı bilgisinin de yer aldığı açıklamada, Amerikan askerlerinin Irak’tan çıkması yönünde Irak meclisinde alınan kararın hayata geçirilebilmesi için Abdülmehdi’nin Pompeo’dan bu süreçte görevlendirilmek üzere bir heyetin Irak’ gönderilmesini talep ettiği belirtiliyor.

Açıklamaya göre Abdülmehdi ayrıca, ‘ABD askerlerinin Irak’a izinsiz girmesinin ve İHA’ların Irak hava sahalarında izinsiz bir şekilde uçuyor olmasının ikili anlaşmaları ihlal ettiğine’ de vurgu yaptı.

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