ABD Irak’ın Asker Çekme Talebini Reddetti

Amerika, Irak Hükümeti'nin ABD'li askerlerin ülkeden çekilme süreci için Bağdat'a heyet gönderilmesi yönündeki talebini reddederek, askeri varlığın Irak'ta sürdürüleceğini açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Savunma Bakanı Mark Esper ülkelerinin Irak’taki askerlerini çekme planı olmadığının altını çizdi.

Cuma günü ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’ın ofisindan yapılan resmi yazılı açıklamada da Amerika’nın Irak’taki askeri varlığını korumaya devam edeceği açıkça aktarıldı.

Açıklamada, “Amerika Ortadoğu için faydalı bir güç. Ordumuzun Irak’taki varlığı IŞİD’le mücadeleyi sürdürecek ve Bakan’ın da açıkladığı gibi Amerikalılar’ı, Iraklılar’ı ve koalisyon ortaklarını korumaya kararlıyız” denildi.

ABD’nin IŞİD’e karşı üstlenilen misyondaki kararlılığının net olduğuna vurgu yapılan dışişleri bakanlığı açıklamasında, Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilmeyeceği mesajı da şu ifadelerle yinelendi: “Şu an, Irak’a gönderilecek herhangi bir heyetin amacı birlikleri geri çekme konusunda görüşme yapmak değil, stratejik ortaklığımızı nasıl en iyi hale getirebileceğimiz ve bizim Ortadoğu’daki doğru ve uygun duruşumuz üzerine bir görüşme yapmak olacaktır.”