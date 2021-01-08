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ABD Iraklı Milis Liderini Kara Listeye Aldı

08.01.2021 22:27 | Son Güncelleme:
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ABD Iraklı Milis Liderini Kara Listeye Aldı

ABD Maliye Bakanlığı, Irak Halk Seferberlik Komitesi'nin (Haşdi Şabi) başkanı Falih El Fayyad'ın kara listeye alındığını kaydetti

ABD, Cuma günü, 2019 yılında yüzlerce protestocunun öldürüldüğü hükümet karşıtı gösteriler sırasında yaşanan insan hakları ihlallerde rolü olduğu gerekçesiyle Iraklı milis lideri ve eski ulusal güvenlik danışmanı Falih El Fayyad'a yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ABD Maliye Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Irak Halk Seferberlik Komitesi'nin (Haşdi Şabi) başkanı Falih El Fayyad'ın kara listeye alındığını kaydetti.

Bakanlık, El Fayyad'ı, protestoları bastırmak için 2019 sonunda İran İslam Devrimi Muhafızları'nın seçkin birliği Kudüs Gücü'nün desteğiyle oluşturulan ‘kriz hücresinin’ parçası olmakla suçladı.

Washington, 2019'daki barışçı protestolar sırasında göstericilerin üzerine ateş açılarak yüzlerce kişinin öldürüldüğü olaylar sırasında El Fayyad'ın Irak Halk Seferberlik Komitesi'nin başında olduğunu bildirdi.

Irak'ta uzun yıllar sonra düzenlenen en büyük hükümet karşıtı protestolar, 2019 yılının Ekim ayında başlamış ve birkaç ay sürmüştü. İstihdam, hizmet ve yolsuzluk yaptıkları ileri sürülen idareci kadroların görevden uzaklaştırılması talebiyle başlayan gösterilere yüzbinlerce insan katılmıştı.

Yaklaşık 500 kişinin yaşamını yitirdiği protestolar, Başbakan Adel Abdül Mehdi'nin istifasıyla sonuçlanmıştı.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, açıklamasında, "Falih El Fayyad gibi İran'la aynı çizgide yer alan militanlar ve siyasetçiler, Iraklı barışçı göstericilerin katledilmesi emrini vererek ve katliamı yöneterek Irak demokrasisi ve sivil toplumuna yönelik şiddet içerikli bir kampanya yürütmektedir. Amerika, Irak halkının barışçı protesto düzenleme, adalet arama ve ülkelerindeki yolsuzlukların kökünü kazıma çabalarını engelleyen ve insan haklarını ihlal edenleri sorumlu tutmaya devam edecektir" dedi.

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