ABD Iraklı Milis Liderini Kara Listeye Aldı

Irak'ta uzun yıllar sonra düzenlenen en büyük hükümet karşıtı protestolar, 2019 yılının Ekim ayında başlamış ve birkaç ay sürmüştü. İstihdam, hizmet ve yolsuzluk yaptıkları ileri sürülen idareci kadroların görevden uzaklaştırılması talebiyle başlayan gösterilere yüzbinlerce insan katılmıştı.

Yaklaşık 500 kişinin yaşamını yitirdiği protestolar, Başbakan Adel Abdül Mehdi'nin istifasıyla sonuçlanmıştı.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, açıklamasında, "Falih El Fayyad gibi İran'la aynı çizgide yer alan militanlar ve siyasetçiler, Iraklı barışçı göstericilerin katledilmesi emrini vererek ve katliamı yöneterek Irak demokrasisi ve sivil toplumuna yönelik şiddet içerikli bir kampanya yürütmektedir. Amerika, Irak halkının barışçı protesto düzenleme, adalet arama ve ülkelerindeki yolsuzlukların kökünü kazıma çabalarını engelleyen ve insan haklarını ihlal edenleri sorumlu tutmaya devam edecektir" dedi.

