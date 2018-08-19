‘ABD Irak’ta İhtiyaç Olduğu Sürece Kalacak’

Irak’ta savaşan koalisyonun sözcülerinden sözcülerinden Albay Sean Ryan, ABD kuvvetlerinin IŞİD kontrolündeki bölgelerde istikrarın sağlanması amacıyla ‘‘ihtiyaç olduğu sürece’’ Irak’ta kalmaya devam edeceğini söyledi.

IŞİD’in askeri olarak bozguna uğratılmasının ardından ABD kuvvetlerinin bölgede kalmasının amacının istikrarı sağlama çalışmaları yürütmek olduğunu belirten Ryan, ‘‘Bölgede varlığımızı sürdürmemizin nedenlerinden biri bu’’ dedi.

Ryan, Irak ordusunu eğitmek üzere diğer NATO üyelerinin bölgede konuşlandıracağı asker sayısına bağlı olmak üzere ABD’nin Irak’taki asker sayısını azaltabileceğini de sözlerine ekledi.

NATO savunma bakanları Şubat ayında Irak’ta eğitim ve danışma hizmeti verecek asker sayısını arttırma kararı almıştı. Karar, ABD’nin ülkeyi IŞİD’e karşı verilen üç yıllık savaşın ardından istikrara kavuşturmak için yardım istemesinin ardından alınmıştı.

Irak Aralık ayında IŞİD’in merkezi konumundaki Musul’da kontrolü yeniden ele geçirmesinin ardından örgüte karşı zafer ilan etmişti.