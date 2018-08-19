‘ABD Irak’ta İhtiyaç Olduğu Sürece Kalacak’

Irak’ta savaşan koalisyonun sözcülerinden sözcülerinden Albay Sean Ryan, ABD kuvvetlerinin IŞİD kontrolündeki bölgelerde istikrarın sağlanması amacıyla ‘‘ihtiyaç olduğu sürece’’ Irak’ta kalmaya devam edeceğini söyledi.
IŞİD’in askeri olarak bozguna uğratılmasının ardından ABD kuvvetlerinin bölgede kalmasının amacının istikrarı sağlama çalışmaları yürütmek olduğunu belirten Ryan, ‘‘Bölgede varlığımızı sürdürmemizin nedenlerinden biri bu’’ dedi.
Ryan, Irak ordusunu eğitmek üzere diğer NATO üyelerinin bölgede konuşlandıracağı asker sayısına bağlı olmak üzere ABD’nin Irak’taki asker sayısını azaltabileceğini de sözlerine ekledi.
NATO savunma bakanları Şubat ayında Irak’ta eğitim ve danışma hizmeti verecek asker sayısını arttırma kararı almıştı. Karar, ABD’nin ülkeyi IŞİD’e karşı verilen üç yıllık savaşın ardından istikrara kavuşturmak için yardım istemesinin ardından alınmıştı.
Irak Aralık ayında IŞİD’in merkezi konumundaki Musul’da kontrolü yeniden ele geçirmesinin ardından örgüte karşı zafer ilan etmişti.
ABD’nin Suriye’deki asker sayısı 2 bin civarında. Suriye’deki ABD askerleri IŞİD’in sığındığı Irak sınırı civarındaki son bölgeleri militanlardan temizleme çalışmalarında Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) destek veriyor.
Irak ordusu geçen yıldan bu yana Suriye’de IŞİD’e karşı çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Bunlardan sonuncusu Beşar Esat yönetiminin ve ABD liderliğindeki koalisyonun onayıyla geçtiğimiz günlerde düzenlendi.
Ryan’ın verdiği bilgilere göre SDG’nin militanları temizleme operasyonları IŞİD’in döşediği patlayıcı düzenekler nedeniyle gecikiyor.
TSK açıkladı! ABD askerleri ile...
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı
Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi
Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti
Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!
İsveç'te inekler çıplaklar plajına girebilecek: İnsanlar kadar ineklerin de hakkı!
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
PÖH sınav giriş belgesi yayınlandı! İşte Polis Akademisi PÖH fiziki sınav giriş talimatı
Okuyucu Yorumları 0 yorum