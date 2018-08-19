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‘ABD Irak’ta İhtiyaç Olduğu Sürece Kalacak’

19.08.2018 19:58 | Son Güncelleme

Irak’ta savaşan koalisyonun sözcülerinden sözcülerinden Albay Sean Ryan, ABD kuvvetlerinin IŞİD kontrolündeki bölgelerde istikrarın sağlanması amacıyla ‘‘ihtiyaç olduğu sürece’’ Irak’ta kalmaya devam edeceğini söyledi

‘ABD Irak’ta İhtiyaç Olduğu Sürece Kalacak’

Irak’ta savaşan koalisyonun sözcülerinden sözcülerinden Albay Sean Ryan, ABD kuvvetlerinin IŞİD kontrolündeki bölgelerde istikrarın sağlanması amacıyla ‘‘ihtiyaç olduğu sürece’’ Irak’ta kalmaya devam edeceğini söyledi.

IŞİD’in askeri olarak bozguna uğratılmasının ardından ABD kuvvetlerinin bölgede kalmasının amacının istikrarı sağlama çalışmaları yürütmek olduğunu belirten Ryan, ‘‘Bölgede varlığımızı sürdürmemizin nedenlerinden biri bu’’ dedi.

Ryan, Irak ordusunu eğitmek üzere diğer NATO üyelerinin bölgede konuşlandıracağı asker sayısına bağlı olmak üzere ABD’nin Irak’taki asker sayısını azaltabileceğini de sözlerine ekledi.

NATO savunma bakanları Şubat ayında Irak’ta eğitim ve danışma hizmeti verecek asker sayısını arttırma kararı almıştı. Karar, ABD’nin ülkeyi IŞİD’e karşı verilen üç yıllık savaşın ardından istikrara kavuşturmak için yardım istemesinin ardından alınmıştı.

Irak Aralık ayında IŞİD’in merkezi konumundaki Musul’da kontrolü yeniden ele geçirmesinin ardından örgüte karşı zafer ilan etmişti.

ABD’nin Suriye’deki asker sayısı 2 bin civarında. Suriye’deki ABD askerleri IŞİD’in sığındığı Irak sınırı civarındaki son bölgeleri militanlardan temizleme çalışmalarında Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) destek veriyor.

Irak ordusu geçen yıldan bu yana Suriye’de IŞİD’e karşı çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Bunlardan sonuncusu Beşar Esat yönetiminin ve ABD liderliğindeki koalisyonun onayıyla geçtiğimiz günlerde düzenlendi.

Ryan’ın verdiği bilgilere göre SDG’nin militanları temizleme operasyonları IŞİD’in döşediği patlayıcı düzenekler nedeniyle gecikiyor.

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