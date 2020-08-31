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ABD Irak'taki Askerlerini Yeniden Azaltma Hazırlığında

31.08.2020 20:53 | Son Güncelleme

Başkan Trump, Twitter mesajında Amerika’nın Irak’taki askeri varlığını “azaltmayı planladığını” söyledi ancak tarih vermedi

ABD Irak'taki Askerlerini Yeniden Azaltma Hazırlığında

ABD Başkanı Donald Trump , Irak’taki Amerikan askerlerinin sayısını azaltmayı planlıyor. Başkan Trump Cumartesi günkü bir Twitter mesajında Amerika’nın Irak’taki askeri varlığını “azaltmayı planladığını” söyledi ancak başka ayrıntı vermedi.

Başkan Twitter mesajında ayrıca “Wall Street Journal” gazetesinin, Amerika’nın bölgedeki askerlerini 5 bin 200’den 3 bin 500’e indireceği yönündeki haberini de paylaştı. Amerikalı askeri yetkililer de bunu doğruladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Jessica L. McNulty, “Irak’ın IŞİD’in kalıntılarını alt edip yeniden faaliyete geçmesini önleme kapasitesi olduğundan birliklerimizi azaltıyoruz” dedi.

Amerika’nın Sesi’nin (VOA) sorularını yanıtlayan McNulty, Irak’taki Amerikan güçlerinin azaltılması konusunda Irak hükümetinin yanı sıra koalisyon güçleri ve ABD’nin NATO müttefikleriyle istişarelerde bulunulacağını söyledi.

Iraklı yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Amerika ile Irak arasında ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili görüşmeler bu yılın başında başlamıştı. Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi’nin son Beyaz Saray ziyaretinde de bu konu değerlendirildi.

Uzmanlar, Irak ordusunun başta Musul olmak üzere diğer Irak şehirlerinde de IŞİD karşısında zafer kazanarak militanlara karşı mücadeledeki gücünü kanıtladığı görüşünü savunuyor.

VOA’e konuşan, Bağdat’taki Nahrain Üniversitesi’den ulusal güvenlik profesörü Hüseyin Ali Alavi “Irak silahlı kuvvetleri askeri operasyonları yürütmeyi başarıyor. Ancak ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonunun yakın hava desteği ve hava istihbaratı hala önemini koruyor” dedi.

Alavi ayrıca Irak’ta kalan son IŞİD’lilere karşı mücadele devam ederken Irak hükümetinin “Irak silahlı kuvvetlerinin yeniden organize edilmesi, güvenlik sektöründe reform yapılması, istihbarat kapasitesinin güçlendirilmesi ve sivil-askeri ilişkilerinde köprü kurulması” hususlarında da uluslararası koalisyona ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Alavi, Washington ve Bağdat’taki hükümetlerin, Irak’tan 3 bin 500 Amerikan askerinin çekilme planını Ağustos ayı itibariyle önümüzdeki üç yıl içinde tamamlamayı hedeflediğini belirtti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak’taki Taci Askeri Üssü’nden geçen hafta çekilerek üssü Iraklı güvenlik güçlerine devretti.

Koalisyondan yapılan açıklamada, Bağdat’ın kuzeyindeki Taci Üssü’nün koalisyondan Irak’a geri teslim edilen sekizinci üs olduğu aktarıldı.

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