ABD Irak'taki Askerlerini Yeniden Azaltma Hazırlığında

ABD Başkanı Donald Trump , Irak’taki Amerikan askerlerinin sayısını azaltmayı planlıyor. Başkan Trump Cumartesi günkü bir Twitter mesajında Amerika’nın Irak’taki askeri varlığını “azaltmayı planladığını” söyledi ancak başka ayrıntı vermedi.

Başkan Twitter mesajında ayrıca “Wall Street Journal” gazetesinin, Amerika’nın bölgedeki askerlerini 5 bin 200’den 3 bin 500’e indireceği yönündeki haberini de paylaştı. Amerikalı askeri yetkililer de bunu doğruladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Jessica L. McNulty, “Irak’ın IŞİD’in kalıntılarını alt edip yeniden faaliyete geçmesini önleme kapasitesi olduğundan birliklerimizi azaltıyoruz” dedi.

Amerika’nın Sesi’nin (VOA) sorularını yanıtlayan McNulty, Irak’taki Amerikan güçlerinin azaltılması konusunda Irak hükümetinin yanı sıra koalisyon güçleri ve ABD’nin NATO müttefikleriyle istişarelerde bulunulacağını söyledi.

Iraklı yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Amerika ile Irak arasında ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili görüşmeler bu yılın başında başlamıştı. Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi’nin son Beyaz Saray ziyaretinde de bu konu değerlendirildi.