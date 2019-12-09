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ABD, Irak'taki vatandaşlarını "yarınki gösterilere" karşı uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 19:17 | Son Güncelleme

ABD, Irak'taki vatandaşlarını "yarınki gösterilere" karşı uyardı

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, vatandaşlarını Irak'ta yarın düzenlenecek hükümet karşıtı gösterilere karşı uyardı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkent Bağdat ve birçok kentte yarın hükümet karşıtı büyük çaplı gösterilerin düzenleneceği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın hezimete uğratılmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla ülkede yarın resmi tatil olduğu hatırlatılan açıklamada, güvenlik noktalarının da kapalı olacağına dikkat çekildi.

ABD Büyükelçiliği, açıklamasında "gösteri alanlarından uzak durulması, yetkililerin talimatlarının dikkate alınması ve güncel bilgiler için yerel medyanın takip edilmesi" çağrısında bulundu.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bağdat hükümet karşıtı gösteriler ırak

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