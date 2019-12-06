ABD: ‘İran 1000’in Üzerinde Protestocuyu Öldürmüş Olabilir’

ABD’nin İran özel temsilcisi Brian Hook, İran güvenlik güçlerinin ülkede Kasım ayı ortasında benzin fiyatlarındaki zamma tepki olarak patlak veren protestolarda 1000’in üzerinde kişiyi öldürmüş olabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’nda gazetecilere brifing veren Hook, “İran’dan gerçekler dökülmeye başlarken, öyle görünüyor ki rejim protestoların başlamasından bu yana 1000’in üzerinde İran vatandaşını öldürmüş olabilir” dedi.

Hook, binlerce İranlı’nın da yaralandığını ve en az 7 bin kişinin İran hapishanelerinde olduğunu belirtti.

Özel temsilci Hook, ölü sayısına ilişkin verdiği rakamı, hangileri olduğunu tanımlamadığı raporlara dayandırdı ve bunu destekleyecek bir delil de ortaya koymadı.

Hook, ABD’nin 100’den fazla kişinin vurularak öldürüldüğü bir olayın videosunu gördüğünü kaydetti.

İran’daki protestolar 15 Kasım’da hükümetin benzin fiyatlarına aniden yüzde 300’e kadar zam yapmasından sonra başlamış ve süratle 100’ün üzerinde kent ve kasabaya yayılmıştı. Protestolar zamanla siyasi boyuta bürünmüş, çoğunluğunu genç ve işçi sınıfından olanların oluşturduğu protestocular ülke yönetiminin en tepesindeki dini liderlerin istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Tahran olaylarda ölü sayısıyla ilgili resmi bir rakam vermedi ancak Uluslararası Af Örgütü hafta başında yaptığı açıklamada en az 208 protestocunun yaşamını yitirdiğini belgelediğini bildirmişti. Protestoların 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana ülkedeki en kanlısı olduğu belirtiliyor.

