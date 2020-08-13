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ABD, İran'a ait petrol tankerini alıkoydu

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında bir petrol tankerini kısa süreliğine alıkoyduğunu bildirdi.

ABD, İran'a ait petrol tankerini alıkoydu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Donanması özel kuvvetlerinin helikopterden Liberya bandıralı MV Wila adlı petrol tankerine halatla indiğini gösteren siyah beyaz bir video yayımladı.

(CENTCOM), İran Donanma gemilerinin de Liberya'ya ait petrol tankerine alıkoyma sürecinde yer aldığını kaydetti.

ABD Ordusundan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, İran'ın söz konusu petrol tankerini yaklaşık 5 saat alıkoyduktan sonra serbest bıraktığını söyledi.

Yetkili, alıkoyma öncesinde, süresince veya sonrasında tankerden tehlike çağrısı yapılmadığını belirtti.

İran'ın, petrol tankerini Sikorsky SH-3 Sea King tipi helikopterle alıkoyduğu düşünülüyor.

Tankerin hangi sebeple alıkonulduğu henüz bilinmiyor.

Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre, petrol tankeri Wila'nın sahibi, Yunanistan merkezli IMS SA şirketi tarafından işletilen Liberyalı Bandit Shipping Co.

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