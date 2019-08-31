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ABD İran'a ait petrol tankerini kara listeye aldı

31.08.2019 15:49 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından altı hafta boyunca alıkoyulan 140 milyon dolarlık petrol taşıyan İran'a ait petrol tankerini kara listeye aldı.

ABD İran'a ait petrol tankerini kara listeye aldı

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, 140 milyon dolar değerinde ham petrol taşıyan Adrian Darya 1 adlı tankere yardım edenlerin yaptırımlarla karşı karşıya kalma riski taşıdığı belirtildi. Geminin kaptanı Akhileş Kumar da yaptırım listesine eklendi. ABD, iki hafta önce de geminin mürettebatına vize yasağı getirebileceğini açıklamıştı.

Washington tankerdeki petrolün ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na fayda sağladığını savunuyor. ABD Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, "Adrian Darya 1 gibi gemiler Devrim Muhafızlarının yüksek miktarda petrol transferi yapmasına olanak sağlıyor" dedi. Mandelker, bu tip tankerlerin İran rejiminin hasmane faaliyetlerini finanse ettiğini de sözlerine ekledi.

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TANKER HANGİ LİMANA YANAŞACAK?

Son olarak Kıbrıs'ın batısında olduğu açıklanan tankerin hangi limana yanaşacağı henüz netleşmedi. Deniz takip sistemi birçok kez rotasını değiştiren tankerin İskenderun'a yanaşmak istediğini gösteriyordu. Ancak Türkiye, geminin Lübnan sularına doğru ilerlediğini açıklamıştı. Lübnan ise tankerin kıyısına yanaşma talebinde bulunmadığını duyurmuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

2,1 milyon varil petrol taşıyan tanker Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından altı hafta boyunca alıkoyulmuştu. Tankerin alıkoyulmasına gerekçe olarak Suriye'te petrol taşıyarak uluslararası yaptırımları delme şüphesi gösterilmişti. Eski ismi Grace 1 olan tanker, 19 Ağustos'ta Cebelitarık yönetimi tarafından serbest bırakılmıştı. İran, petrolün Suriye'ye gideceği iddiasını yalanlayarak, tankerdeki petrolü sattığını açıklamıştı.

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