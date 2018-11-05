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ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2018 16:39 | Son Güncelleme

ABD, İran'a uyguladığı yaptırımlar hakkında detayları açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin 8 ülkeyle birlikte İran yaptırımlarından muaf tutulan ülkelerden biri olduğunu açıkladı.

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yaptırımların içeriğini açıkladı. ABD, İran'a karşı olan yaptırımların tümünü tekrar yürürlüğe koydu.

İran Gemicilik ve Enerji Sektörü'ndeki 200'den fazla kişi ve geminin yaptırım listesinde olduğu açıklandı.

50 İran bankası ile 700'den fazla İranlı yaptırım listesine alındı.

TÜRKİYE MUAF

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin 8 ülkeyle birlikte İran yaptırımlarından muaf tutulan ülkelerden biri olduğunu açıkladı. Yaptırımlardan Türkiye ile birlikte Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Japonya ve Yunanistan muaf tutuldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili açıkladı. Pompeo, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu 8 ülkenin ambargodan muaf tutulacağını açıkladı.

"Geldiğimden beri yaptırımlar uygulanmıştır bugün hızlandırılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. İran'a yaptırımlar devam edecek ve cezalar da olacak. İran'la iş yapmak kötü sonuçlar doğuracaktır. 20'den fazla ülke zaten piyasadan 1 milyon varil azalttı. Mayıs'tan beri petrol gelirleri düştü. Bazı ülkelere muafiyet verdik."

TARİHİN EN KAPSAMLI YAPTIRIMLARI

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımların İran'ın uluslararası ekonomik faaliyetlerini hızla azaltacağını söyledi. Pompeo ayrıca halihazırda 20'den fazla ülkenin İran'la petrol ticaretini kestiğini ya da azalttığını, İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı bir güç olduğunu ve tarihin en kapsamlı yaptırımları olduğunu belirtti.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Papaza karşılık muaf tutulduk
rahip sağolsun
papazı niye bıraktın Tayyip Erdoğan
şaşırdık mı? sıkıysa bırakma
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