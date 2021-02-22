"ABD İran Anlaşmasını Güçlendirmenin Yollarını Arayacak"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pazartesi günü, Amerika'nın İran'ın nükleer programının kontrol altına alınması için dünya güçleri ve İran arasında varılan anlaşmayı güçlendirme ve genişletmenin yollarını arayacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi'nden (IAEA) Pazar günü yapılan açıklamada, Tahran hükümetinin bu haftadan itibaren habersiz denetimlere son vermek gibi anlaşmanın bazı hükümlerine uymama kararının yaratacağı etkileri hafifletmek için İran'la anlaşmaya varıldığını bildirildi. IAEA, her iki tarafın da üç aya kadar "gerekli" izlemeleri yapmaya devam etme kararı aldığını belirtti.

IAEA Başkanı Rafael Grossi, İran'a hafta sonunda gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında Viyana Havaalanı'nda yaptığı açıklama, Tahran'ın IAEA ile olan işbirliğini azaltma planını Salı gününden itibaren hayata geçirmeyi planladığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler himayesinde Cenevre'de düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'na daha önceden kaydettiği bir mesajla hitap eden Blinken, "Amerika, İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını garanti etmeye verdiği taahhüde bağlıdır. Demokrasi, bu amaca erişmenin en iyi yoludur" şeklinde konuştu.