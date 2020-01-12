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  4. ABD-İran arasındaki kriz Afganistan hava trafiğini artırdı

ABD-İran arasındaki kriz Afganistan hava trafiğini artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

ABD-İran arasındaki kriz Afganistan hava trafiğini artırdı

KABİL (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesiyle yaşanan kriz nedeniyle Afganistan hava sahasını kullanan uçakların sayısının arttığı bildirildi.

Afgan Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Muhammed Kasım Vefayizadeh, basına yaptığı açıklamada, ABD-İran arasında yaşanan kriz nedeniyle Afganistan hava sahasını kullanan uçakların sayısının yüzde 25 arttığını söyledi.

Önceden Afganistan hava sahasını kullanan uçakların sayısının günde 250-300 arasında olduğunu ifade eden Vefayizadeh, ABD-İran krizinin ardından bu sayının 400'ün üzerine çıktığını belirtti.

Vefayizadeh, hava sahalarını kullanan her uçaktan 700 dolar ücret alındığını dile getirerek İran hava sahasını güvenli bulmayan tüm uçakların artık Afganistan hava sahasını kullandığını vurguladı.

Kasım Vefayizadeh, hava trafiğinin artmasının ekonomiye büyük katkı sağladığını söyledi.

ABD, 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği hava saldırısında öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 7 Ocak'ta yine Irak toprakları üzerinde bulunan ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

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Afganistan

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