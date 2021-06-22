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  4. "ABD, İran devlet televizyonuna ait bazı internet sitelerine el koydu" iddiası

"ABD, İran devlet televizyonuna ait bazı internet sitelerine el koydu" iddiası

22.06.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin, İran devlet televizyonuna ait Arapça ve İngilizce yayın yapan bazı internet sitelerine el koyduğu iddia edildi.

"ABD, İran devlet televizyonuna ait bazı internet sitelerine el koydu" iddiası

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yayımlanan haberde, devlet televizyonuna ait İngilizce yayın yapan "Press TV" ve Arapça yayın yapan "Al Alam" ile Yemen'deki Husilere ait "Al Mesira" kanallarının internet sitelerinin domainlerine ABD tarafından el konulduğu ileri sürüldü.

Söz konusu sitelerin girişinde ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ABD Ticaret Bakanlığı Endüstri ve Güvenlik Bürosunun logoları yer alıyor ve nükleer, biyolojik ve teknolojik kaçakçılıkla ilgili yasaların kendilerine "el koyma" hakkını verdiği savunuluyor. (AA)

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İran

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