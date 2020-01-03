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  4. ABD İran Devrim Muhafızları Generali Süleymani'yi öldürdü!

ABD İran Devrim Muhafızları Generali Süleymani'yi öldürdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 04:38 | Son Güncelleme

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi. Pentagon ise ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD İran Devrim Muhafızları Generali Süleymani'yi öldürdü!

Irak devlet televizyonunun haberinde, "Haşdi Şabi basın kaynaklarına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat'ta havalimanı yolunda araçlarına yönelik saldırıda öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Irak yönetimi, Bağdat Havalimanı ve çevresine füze saldırı düzenlendiğini ve yaralılar bulunduğunu açıklamıştı.

"TRUMP'IN TALİMATIYLA ÖLDÜRÜLDÜ"

Pentagon ise saldırıyı kendilerinin yaptığını belirterek ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat Haşdi Şabi ırak kasım süleymani saldırı

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