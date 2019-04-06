"ABD İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine alacak" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın başındaki yönetimin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütü" olarak tanımlamaya hazırlandığı iddia edildi.

Wall Street Journal'ın ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi, İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Devrim Muhafızları Ordusu'nu gelecek hafta "yabancı terör örgütleri" listesine dahil edebilir.

Yetkililer, kararın aylarca süren değerlendirmelerin sonucu olduğu ve pazartesi ilan edilebileceğini söyledi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Devrim Muhafızları tarafından Avrupa ve diğer bölgelerde yürütülen ticari faaliyetleri engelleme amacını taşıyan kararın en büyük savunucularından olduğunu aktaran yetkililer, buna karşın Pentagon ve Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford'un bölgedeki ABD güçlerine karşı tehditlere yol açabileceği endişesiyle karara sıcak bakmadığını belirtti.

Yetkililer, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'ndan (CIA) yetkililerinin de kararın sonuçları konusunda çekinceleri olduğunu ifade etti.