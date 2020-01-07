HABER
  4. ABD İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi

ABD İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:18 | Son Güncelleme

ABD İran Dışişleri Bakanı Zarif'e Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısı için vize vermedi.

ABD İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi

Zarif Süleymani'nin öldürülmesini ilk kez uluslararası bir platformda eleştirme fırsatı bulacaktı.ABD ve İran arasında ABD'nin Bağdat'a düzenlediği hava saldırısında İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından başlayan gerilim devam ediyor. Son olarak ABD basınında yer alan haberlerde ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e perşembe günü New York'ta yapılacak Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısı için vize vermediği bildirildi.

1947 tarihli BM "merkez anlaşması" gereğince ABD'nin yabancı diplomatların BM'ye genel olarak erişimine izin vermesi gerekiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili sorulara cevap vermezken, BM Sözcüsü Stephane Dujarric de konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı. İran'ın BM misyonu, "Basındaki haberleri gördük ancak Dışişleri Bakanı Zarif'in vizesi ile ilgili olarak ne ABD'den ne de BM'den henüz resmi bir bildirim olmadı" açıklamasında bulundu.

Zarif ABD'yi eleştirecekti

Zarif'in BM Şart'ını savunmak için perşembe günü yapılacak toplantıya katılması ABD-İran gerginliği başlamadan önce planlanmıştı. Ancak BM Güvenlik Konseyi toplantısı Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Zarif'e ABD'yi eleştirmek için uluslararası bir platform sunmuş olacaktı.

İran'ın BM Elçisi Macid Takth Ravançi Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili olarak "uluslararası hukukun temel ilkelerini ve özellikle BM Şartını ihlal eden devlet terörünün açık bir örneğidir, suçtur" ifadelerini kullandı.

Zarif en son New York'a Eylül ayında BM'de dünya liderleri toplantısına katılmak için ABD'nin kendisini yaptırım listesine almasından sonra gitmişti. ABD Zarif'i "İran dini liderinin gündemini uygulaması" nedeniyle yaptırım listesine almış, ABD'deki mal varlıklarını tedbir koyacağını duyurmuştu. Ancak Zarif ABD'de mal varlığı olmadığını söylemişti.

Nisan ve Temmuz aylarında da BM toplantıları için New York'a giden Zarif ve İran heyetine seyahat kısıtlaması getirilmiş, diplomatlar New York'un küçük bir alanında tutulmuştu.

Reuters / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Almanya’da seyir halindeki otobüs alev aldıAlmanya’da seyir halindeki otobüs alev aldı
ABD Savunma Bakanı: Irak'tan çekilme planımız yokABD Savunma Bakanı: Irak'tan çekilme planımız yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Bu listeye bakmadan almayın!

Bu listeye bakmadan almayın!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya’da seyir halindeki otobüs alev aldı

Almanya’da seyir halindeki otobüs alev aldı

İran Meclisi'nden son dakika ABD kararı! Terörist ilan ettiler

İran Meclisi'nden ABD kararı

'ABD, Cevad Zarif'e BM toplantısı için vize vermedi' iddiası

ABD'den gerilimi tırmandıracak İran hamlesi

Meksika'da uyuşturucu savaşları: 60 binden fazla kişi kayıp

Meksika'da uyuşturucu savaşları: 60 binden fazla kişi kayıp

Süleymani'nin öldürülmesi Trump'ın işine yarar mı?

Süleymani'nin öldürülmesi Trump'ın işine yarar mı?

Çekilme iddialarının ardından ABD Savunma Bakanı Esper'den flaş Irak açıklaması!

ABD Savunma Bakanı Irak konusunda son noktayı koydu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.