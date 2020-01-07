ABD İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi

Zarif Süleymani'nin öldürülmesini ilk kez uluslararası bir platformda eleştirme fırsatı bulacaktı.ABD ve İran arasında ABD'nin Bağdat'a düzenlediği hava saldırısında İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından başlayan gerilim devam ediyor. Son olarak ABD basınında yer alan haberlerde ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e perşembe günü New York'ta yapılacak Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısı için vize vermediği bildirildi.

1947 tarihli BM "merkez anlaşması" gereğince ABD'nin yabancı diplomatların BM'ye genel olarak erişimine izin vermesi gerekiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili sorulara cevap vermezken, BM Sözcüsü Stephane Dujarric de konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı. İran'ın BM misyonu, "Basındaki haberleri gördük ancak Dışişleri Bakanı Zarif'in vizesi ile ilgili olarak ne ABD'den ne de BM'den henüz resmi bir bildirim olmadı" açıklamasında bulundu.

Zarif ABD'yi eleştirecekti

Zarif'in BM Şart'ını savunmak için perşembe günü yapılacak toplantıya katılması ABD-İran gerginliği başlamadan önce planlanmıştı. Ancak BM Güvenlik Konseyi toplantısı Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Zarif'e ABD'yi eleştirmek için uluslararası bir platform sunmuş olacaktı.