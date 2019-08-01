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ABD İran Dışişleri Bakanı Zarif'i Yaptırım Listesine Aldı

01.08.2019 01:47 | Son Güncelleme

ABD, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i ekonomik yaptırım uygulanan kişiler listesine aldı

ABD İran Dışişleri Bakanı Zarif'i Yaptırım Listesine Aldı

ABD, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i ekonomik yaptırım uygulanan kişiler listesine aldı.

Başkan Donald Trump yaklaşık bir ay önce de İran ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney ve yakınlarını yaptırım listesine aldığı kararnameyi imzalamıştı.

Bu yaptırımlar bu kişilerin ABD’deki mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor.

Yaptırım haberi sonrası Twitter’dan yanıt veren Zarif, ‘İran’ın dışında mülküm ya da çıkarım olmadığı için ne bana ne de aileme bir etkisi var’ dedi.

Yetkililer, ABD’nin uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda, yaptırımların Cevad Zarif’in Birleşmiş Milletler görüşmeleri için New York’a yapacağı ziyaretleri etkilemeyeceğini belirtti.

Cumhuriyetçi Partili senatör Rand Paul iki ülke arasındaki nükleer anlaşma görüşmelerine başlanabilmesi adına bir iletişim kanalı oluşturabilme umuduyla Temmuz ayı başında Cevad Zarif ile görüşmüştü.

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