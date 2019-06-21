ABD-İran Gerginliği Petrol Fiyatlarını Yüzde Beş Arttırdı

ABD ile İran arasındaki artan gerilim nedeniyle, petrol fiyatları haftayı artışla tamamlıyor. Brent petrolün varil başı fiyatı bu hafta yüzde 5 artarak 65 doları geçti.

Dün yüzde 4,61 artışla 64,80 dolara kadar çıkan Brent bugün de yüzde 1.07 artarak 65.14 dolardan işlem gördü.

Batı Texas türü (WTI) ham petrolün variliyse yüzde 0.42, yani 24 sent artarak 57.31 dolar oldu. WTI’in artışı bu hafta yüzde 9’u geçti.

İran’ın ABD’ye ait insanız hava aracını düşürmesiyle artan gerilim, bölgeden gerçekleşecek ham petrol sevkiyatlarında güvenlik sorunları endişesi yaratıyor. Zira dünya petrol sevkiyatını Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın misilleme olarak Cuma günü İran’a yönelik bir askeri saldırıyı onayladığı ancak son anda saldırıları iptal ettiğine dair iddialar da fiyatları etkiliyor.

Ancak fiyatları etkileyen tek etken İran değil. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminde görüşmelerin yeniden başlaması planları da fiyataları artırıyor. Gözler ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 28-29 Haziran’da Japonya’daki G-20 zirvesi görüşmesi ve 1 Temmuz’a ertelenen Viyana’daki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC toplantısı da fiyatları etkileyecek.