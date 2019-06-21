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ABD-İran Gerginliği Petrol Fiyatlarını Yüzde Beş Arttırdı

21.06.2019 22:21 | Son Güncelleme

ABD ile İran arasında gerilimin artmasıyla beraber Brent petrolün varil başı fiyatı artış göstermeye devam ediyor. Yüzde 5 artış gösteren petrol fiyatları haftayı varil başına 65 doların üzerinde kapattı

ABD-İran Gerginliği Petrol Fiyatlarını Yüzde Beş Arttırdı

ABD ile İran arasındaki artan gerilim nedeniyle, petrol fiyatları haftayı artışla tamamlıyor. Brent petrolün varil başı fiyatı bu hafta yüzde 5 artarak 65 doları geçti.

Dün yüzde 4,61 artışla 64,80 dolara kadar çıkan Brent bugün de yüzde 1.07 artarak 65.14 dolardan işlem gördü.

Batı Texas türü (WTI) ham petrolün variliyse yüzde 0.42, yani 24 sent artarak 57.31 dolar oldu. WTI’in artışı bu hafta yüzde 9’u geçti.

İran’ın ABD’ye ait insanız hava aracını düşürmesiyle artan gerilim, bölgeden gerçekleşecek ham petrol sevkiyatlarında güvenlik sorunları endişesi yaratıyor. Zira dünya petrol sevkiyatını Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın misilleme olarak Cuma günü İran’a yönelik bir askeri saldırıyı onayladığı ancak son anda saldırıları iptal ettiğine dair iddialar da fiyatları etkiliyor.

Ancak fiyatları etkileyen tek etken İran değil. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminde görüşmelerin yeniden başlaması planları da fiyataları artırıyor. Gözler ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 28-29 Haziran’da Japonya’daki G-20 zirvesi görüşmesi ve 1 Temmuz’a ertelenen Viyana’daki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC toplantısı da fiyatları etkileyecek.

ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yavaşlayan ekonomik büyüme endişeleri, Nisan ayında varili 74 dolarla 2019’un rekor seviyesine ulaşan brent petrol fiyatlarını aşağı çekmişti. Bu endişelerin sona ermesiyle uzmanlar enerji piyasasında fiyatların artmasını kaçınılmaz görüyor.

Öte yandan ABD, Suudi Arabistan küresel petrol piyasasına tedarikte aksaklık yaratmadığı için çok memnun olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan ABD’nin İran özel temsilcisi Brian Hook, “Petrol piyasasının istikrarı ve tedarikli olması için çok yardımcı oluyorlar, bundan çok hoşnutuz” dedi.

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