ABD- İran Gerilimi: ‘Dostluk Anlaşmasını İptal Ettik’

Uluslararası Adalet Divanı’nın, Amerika’nın İran’a yönelik yaptırımlarıyla ilgili tedbir kararı almasına Washington yönetiminden sert tepki geldi. İran’ı Uluslararası Adalet Divanı’nı siyasi amaçlarına alet etmekle suçlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’la ekonomik ilişkiler ve konsolosluk haklarını içeren anlaşmayı iptal ettiklerini açıkladı.

Amerika Başkanı Donald Trump’ın 8 Mayıs’ta ülkesini nükleer anlaşmadan çekerek İran’a yönelik yaptırımları geri getirmişti. İran bunun üzerine Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı’na başvurmuş, bu adımın 1955’te iki ülke arasında imzalanan Dostluk Anlaşması’na aykırı olduğunu savunarak, dava sonuçlanana kadar yaptırımların askıya alınmasını istemişti.

ABD yönetiminin Kasım ayında İran'ın petrol ve gemicilik sektörleriyle, merkez bankasını hedef alan ekonomik yeni ambargoları yürürlüğe sokması bekleniyor.

“Irak’ta Amerikalılar’a yönelik tehtidin kaynağının da İran olduğu konusunda istihbaratımız sağlam” diye konuşan Dışişleri Bakanı, Washington’un onlarca yıl önce anlaşmadan çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Pompeo, iptal kararının İran halkına yönelik insani yardımları ve sivil havacılığı sekteye uğratmadığından emin olacaklarını da kaydetti.

