HABER
  4. ABD-İran gerilimi hava trafiğini karıştırdı! Yüzde 25 arttı!

ABD-İran gerilimi hava trafiğini karıştırdı! Yüzde 25 arttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 18:27 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesiyle yaşanan kriz nedeniyle Afganistan hava sahasını kullanan uçakların sayısının arttığı bildirildi.

ABD-İran gerilimi hava trafiğini karıştırdı! Yüzde 25 arttı!

Afgan Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Muhammed Kasım Vefayizadeh, basına yaptığı açıklamada, ABD-İran arasında yaşanan kriz nedeniyle Afganistan hava sahasını kullanan uçakların sayısının yüzde 25 arttığını söyledi.

AA'nın haberine göre, önceden Afganistan hava sahasını kullanan uçakların sayısının günde 250-300 arasında olduğunu ifade eden Vefayizadeh, ABD-İran krizinin ardından bu sayının 400'ün üzerine çıktığını belirtti.

Vefayizadeh, hava sahalarını kullanan her uçaktan 700 dolar ücret alındığını dile getirerek İran hava sahasını güvenli bulmayan tüm uçakların artık Afganistan hava sahasını kullandığını vurguladı.

Kasım Vefayizadeh, hava trafiğinin artmasının ekonomiye büyük katkı sağladığını söyledi.

ABD, 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği hava saldırısında öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 7 Ocak'ta yine Irak toprakları üzerinde bulunan ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında çıplak pozAyna karşısında çıplak poz
TEM Otoyolu'nda 100 kişilik grup trafiği kapatarak eylem yaptıTEM Otoyolu'nda 100 kişilik grup trafiği kapatarak eylem yaptı
Karabük'teki kayak merkezine akın ettilerKarabük'teki kayak merkezine akın ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD hava trafiği kasım süleymani

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Deprem uzmanından kritik açıklama!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
450 kilogramlık orkinosa yoğun ilgi! 2 saatte tükendi

Tam 450 kilogram! Vatandaşlar akın etti

Sivas'ta korkunç olay! 4 çocuk annesi kadın tavana asılı halde bulundu!

Sivas'ta korkunç olay! Eşinin cesediyle karşılaştı!

Kütahyalıların tepsi ve lastiklerle kayak keyfi!

Tepsi ve lastiklerle kayak keyfi!

Konya’dan İdlib’e 19 tır yardım malzemesi yola çıktı

İdlib’e 19 TIR yardım malzemesi!

Çorum'da korkunç olay! Önce bıçağın üstüne düştüğünü söyledi sonra itiraf etti

Korkunç olay! Önce bıçağın üstüne düştüğünü söyledi sonra itiraf etti

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, AFAD binayı boşalttı

AFAD ekiplerini alarma geçiren intihar girişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.