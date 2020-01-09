ABD-İran gerilimi panelde tartışıldı

ABD-İran arasında yaşanan gerilimle alakalı bir panel düzenlendi. Düzenlenen panelde Süleymani’nin neden hedef alındığı, suikastın İran için anlamı, ABD-İran rekabetinin bundan sonra nasıl devam edebileceği tartışıldı.

ABD-İran arasında yaşanan gerilimle alakalı bir panel düzenlendi. Panelde Süleymani’nin neden hedef alındığı, suikastın İran için anlamı, ABD-İran rekabetinin bundan sonra nasıl devam edeceği gibi konular ele alındı. Düzenlenen panele İRAM Başkan Vekili Hakkı Uygur, Ortadoğu Enstitüsü’nden (ORDER) Araştırma Görevlisi Mustafa Caner ve SETA’dan Kemal İnat’ın konuşmacı olarak katıldı.

“Bu kadar baskı altında İran masaya oturmayacaktır”

İran Araştırma Merkezi (İRAM) Başkan Vekili Hakkı Uygur, “Trump’un baskısı ve yaptırımları askeri aşamaya geçti. Bölgesel bir savaş çıkabilir. ABD-İran arasında ki farklı bölgelere taşınabilir. Özellikle Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ile beraber ciddi bir şekilde gündeme gelmesi konular. Durum çok ciddi İran da birçok kesim uzun ve yıpratıcı bir sürece hazırlanıyorlar. Uzlaşma kesinlikle olamaz bu durumda. Kasım Süleymani milli bir semboldü. Trump İran’la karşılaşmak amacıyla tüm sonuçları kabul ediyor. Kasım Süleymani İran için çok önemli bir semboldü. İran da her yerde Kasım Süleymani fotoğrafı var. Dolayısıyla iç dengeler açısından herkesi birleştirmiş oldu. Bu kadar baskı altında İran masaya oturmayacaktır. Amerika üstlerine dünyanın gözü önünde füze atmak büyük sonuçlar doğacaktır. Kimse İran’la karşı karşıya gelmek istemiyor. Ama Trump bundan sonra mekanizmayı harekete geçirecek bu çok net. İran’ın Türkiye’den destek bekliyor. Türkiye’nin ciddi bir tepki vermesi beklenmiyor. İşler oraya gittiği zaman Türkiye’yi de etkileyen resimler ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.