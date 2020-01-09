HABER
  4. ABD-İran gerilimi panelde tartışıldı

ABD-İran gerilimi panelde tartışıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

ABD-İran arasında yaşanan gerilimle alakalı bir panel düzenlendi.

ABD-İran arasında yaşanan gerilimle alakalı bir panel düzenlendi. Düzenlenen panelde Süleymani’nin neden hedef alındığı, suikastın İran için anlamı, ABD-İran rekabetinin bundan sonra nasıl devam edebileceği tartışıldı.

ABD-İran arasında yaşanan gerilimle alakalı bir panel düzenlendi. Panelde Süleymani’nin neden hedef alındığı, suikastın İran için anlamı, ABD-İran rekabetinin bundan sonra nasıl devam edeceği gibi konular ele alındı. Düzenlenen panele İRAM Başkan Vekili Hakkı Uygur, Ortadoğu Enstitüsü’nden (ORDER) Araştırma Görevlisi Mustafa Caner ve SETA’dan Kemal İnat’ın konuşmacı olarak katıldı.

“Bu kadar baskı altında İran masaya oturmayacaktır”
İran Araştırma Merkezi (İRAM) Başkan Vekili Hakkı Uygur, “Trump’un baskısı ve yaptırımları askeri aşamaya geçti. Bölgesel bir savaş çıkabilir. ABD-İran arasında ki farklı bölgelere taşınabilir. Özellikle Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ile beraber ciddi bir şekilde gündeme gelmesi konular. Durum çok ciddi İran da birçok kesim uzun ve yıpratıcı bir sürece hazırlanıyorlar. Uzlaşma kesinlikle olamaz bu durumda. Kasım Süleymani milli bir semboldü. Trump İran’la karşılaşmak amacıyla tüm sonuçları kabul ediyor. Kasım Süleymani İran için çok önemli bir semboldü. İran da her yerde Kasım Süleymani fotoğrafı var. Dolayısıyla iç dengeler açısından herkesi birleştirmiş oldu. Bu kadar baskı altında İran masaya oturmayacaktır. Amerika üstlerine dünyanın gözü önünde füze atmak büyük sonuçlar doğacaktır. Kimse İran’la karşı karşıya gelmek istemiyor. Ama Trump bundan sonra mekanizmayı harekete geçirecek bu çok net. İran’ın Türkiye’den destek bekliyor. Türkiye’nin ciddi bir tepki vermesi beklenmiyor. İşler oraya gittiği zaman Türkiye’yi de etkileyen resimler ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki 4-5 yıl bu krizin süreceğini düşünüyorum”
Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nden (ORDER) Araştırma Görevlisi Mustafa Caner, "Ben bu işin burada kapanmadığını düşünüyorum. İran’ın verdiği cevabı iyi incelemek lazım. Birincisi İran ciddi anlamında füze kapasitesini ve ABD üssünü kolay bir şekilde vurabileceğini göstermiş oldu. İkincisi füzeleri boş araziye atmadı silah depolarını vurdu maddi zarar verdi. İran burada ciddi bir mesaj verdi. ABD askerlerinin birinin ölmemesi bundan sonra ölmeyeceği anlamına gelmiyor. Doğrudan iki ülke arasında değil de vekilleri arasında vurabilirler birbirlerini. Bu mücadelenin gidişine göre asiller de devreye girebilir. Türkiye şu anda ABD-İran arasında seçim yapmak zorunda değil ama ileriki dönemlerde yapması gerekebilir. Bu krizin ABD içindeki dinamiklerin sayesine bitireceğini düşünüyorum. Önümüzdeki 4-5 yıl bu krizin süreceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Bakan Kasapoğlu, “Önemli yıldızlar çıkaracağız”Bakan Kasapoğlu, “Önemli yıldızlar çıkaracağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya açıklaması

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Gazeteciler Günü' mesajı

Erdoğan'dan, 'Gazeteciler Günü' mesajı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berfin Özek davasında verilen karar tepki!

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Özgür Özel, tartışma yaratan 'Kâtipler hâkim olsun' kanun teklifini geri çekti!

Özgür Özel, tartışma yaratan kanun teklifini geri çekti!

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında dikkat çeken ABD-İran yorumu: Çoktan başlamış olan bir savaş!

Dikkat çeken ABD-İran yorumu: Çoktan başlamış olan bir savaş!

Libya'dan Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına yanıt!

Libya'dan Türkiye ve Rusya'nın çağrısına yanıt!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında Kanal İstanbul açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.