ABD: "İran Hürmüz Boğazı Yakınlarında Tanker Alıkoydu"

ABD yetkilileri İran’ın tankeri alıkoyma sebebiyle ilgili bilgi vermezken, İranlı yetkililer müdahaleyle ilgili yorum yapmadı.

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nın doğusundaki faaliyetleri denetleyen İran’ın Çarşamba günü görüntülenen müdahaleye iki gemisini dahil ettiğini de açıkladı.

Videoda görüntülenen helikopterin, sadece İran donanmasınca kullanılan Sikorsky SH-3 Sea King türü bir helikopter olduğu tahmin ediliyor.

Associated Press haber ajansına konuşan ABD askeri yetkilisi İran donanmasının tankeri Çarşamba günü beş saat boyunca alıkoyduğunu söyledi. Yetkili, İran’ın müdahalesi sırasında, öncesinde veya sonrasında Wila’dan herhangi bir çağrı gelmediğini de belirtti.

ABD’li bir yetkili, İran donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında Liberya bayraklı bir petrol tankerini durdurarak kısa bir süreliğine alıkoyduğunu açıkladı.

Wila tankerinin sahibi, Yunan firma IMS tarafından yönetilen Liberya firması Bandit Shipping yetkililerine ulaşılamazken, IMS yetkilileri soruları yanıtlamayı reddetti.

Tankerin ne tür bir kargo taşıdığı da netleşmiş değil.

Özel deniz istihbaratı firması Dryad Global ise İran Devrim Muhafızları tarafından Basra Körfezi’nde geçen hafta iki gemiye daha müdahale edildiğini ileri sürdü.

İran ile Amerika arasındaki gerginlikler, ABD’nin İran’ın nükleer programıyla ilgili uluslararası anlaşmadan çekilmesinden bu yana tırmanmaya devam ederken, Körfez’deki çekişmeler de geçen yıldan bu yana arttı.

Geçen ay ABD’nin arama listesindeki bir petrol tankeri, İran’dan ham petrol kaçırılmasında kullanılmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri kıyısında kaçırılmıştı. Geminin daha sonra İran sularında bulunmasıysa, gemiyi kaçıranın da İran olduğu yorumlarına yol açtı.

