ABD'den ciddi suçlama: Siz düşürdünüz!

Larijani milletvekillerine yaptığı açıklamada, "İran'a yönelik ekonomik yaptırımların işe yaramaması nedeniyle, saldırıların ABD tarafından düzenlenmiş olabileceğini" öne sürdü.

Washington yönetimi Cuma günü de yayımladığı bir videoyla, küçük bir teknedeki İran güçlerinin, patlamamış, mıknatıslı bir mayını tankerlerden birinin gövdesinden sökerken görüldüğünü iddia etmişti. Bunun, patlamaların arkasında İran'ın olduğunu kanıtladığı savunulmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ı, saldırının ardından Japon tankeri Kokuka Courageous'a yönelik gözlem uçuşunu engellemek için, Amerikan insansız hava aracı MQ-9 Reaper'ı karadan havaya füze ile vurarak düşürmeye teşebbüsle suçladı.

13 Haziran'da Japonya'ya ait Kokuka Courageous ve Norveç'e ait Front Altair adlı gemilerde patlamalar meydana gelmişti. Tahran yönetimi, iki petrol tankerindeki patlamaların arkasında oldukları iddiasını reddediyor.

KREMLİN'DEN UYARI

Rusya da Pazar günü saldırılarla ilgili "temelsiz suçlamalar" yapılmaması konusunda uyardı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Böyle olaylar dünya ekonomisinin temellerini çürütebilir" dedi.

İran'ı suçlayan ülkelere ise ABD'nin müttefiki Suudi Arabistan da katıldı.

Saldırılardan beri ilk kez açıklama yapan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol zengini Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir tehdide karşı gelmekte tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Veliaht Prens Muhammed Şark El Awsat gazetesine yaptığı açıklamada, "Bölgede bir savaş istemiyoruz. Ancak halkımıza, egemenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve hayati çıkarlarımıza yönelik herhangi bir tehdide karşı çıkmakta tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

Veliaht Prens, Tahran'ın, ABD ile İran arasında artan gerginliği yatıştırmak için ülkeye giden Japon Başbakanı Şinzo Abe'ye, gemisini vurarak karşılık verdiğini de savundu.

Suçlamaları kesin bir dille reddeden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter'dan yayımladığı mesajda tankerlerdeki patlamaların Abe ile İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in görüştüğü günde yaşanmasına dikkat çekmişti.