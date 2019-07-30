ABD İran için Almanya’ya baskıyı artırıyor

Berlin’in ABD öncülüğünde bir askeri misyona katkı sağlamaya sıcak bakmadığı ve henüz bir taahhütte bulunmadığı belirtiliyor.ABD, Hürmüz Boğazı’ndaki ticaret yolunun güvenliğinin sağlanması için Almanya’dan askeri katkı sunmasını talep etti. ABD’nin Berlin Büyükelçiliği Sözcüsü Tamara Sternberg-Greller, Alman Haber Ajansı’na (dpa) açıklama yaparak, İran’a karşı Hürmüz Boğazı’nda oluşturulması planlanan misyona katkı sağlaması için Alman hükümeti nezdinde resmi girişimde bulunduklarını duyurdu. ABD'li sözcü, “Fransa ve İngiltere ile birlikte Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması ve İran’ın saldırganlığı ile mücadeleye destek vermesi için Almanya’ya resmi talebimizi ilettik” dedi. Alman hükümet yetkilileri son günlerde yaptıkları açıklamalarda, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerinin güvenli bir şekilde teminine dönük oluşturulması tartışılan askeri misyona ilişkin kendilerine resmi bir talebin iletilmediğini açıklamıştı. Ancak dpa bugün ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde, Almanya’nın Hürmüz Boğazı’na askeri katkı sağlaması yönündeki talebin Washington yönetimi tarafından geçtiğimiz günlerde yazılı olarak Berlin’e iletildiğini, Alman hükümetinin ise bu talebe henüz resmi bir yanıt vermediğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da 26 Temmuz’da Fox News’a yaptığı açıklamada, Japonya, Fransa, Güney Kore ve Avustralya’nın yanısıra Almanya’ya da “Ortadoğu’da deniz ulaşımında güvenliğin sağlanması için planlanan girişime destek vermeleri talebini ilettiklerini” açıklamıştı. Pompeo, petrol sevkiyatı ve diğer ticari ürünlerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişinin gerçekleşmesinde çıkarı olan tüm ülkelerin bu misyona katılması gerektiğini savunmuştu. Berlin sıcak bakmıyor Alman haber ajansı, ABD'nin Almanya ve diğer müttefiklere birkaç gün önce yazılı bildirimde bulunduğunu ve somut askeri talepler de ilettiğini bildirdi. Almanya söz konusu taleplere henüz resmi bir yanıt vermese de dpa'nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı ABD'nin "Sentinel” (gözcü) misyonuna Alman katkısının söz konusu olmayacağı mesajı vererek "Hürmüz Boğazı'ndaki ABD önderliğindeki güvenlik misyonu konusunda federal hükümet şu ana kadar herhangi bir taahhütte bulunmamıştır" açıklaması yaptı. Almanya, ABD’nin de yer alacağı bir askeri misyonun bölgede gerilimi daha da tırmandırabileceği endişesini taşıyor. Alman koalisyon hükümetinde, özellikle de Sosyal Demokrat Parti cephesinde, ABD’nin yer alacağı bu girişime güçlü çekinceler olduğu belirtiliyor.

Savaş endişesi Almanya, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı bir kararla çekilen ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’ı izole etme hedefiyle uyguladığı sert baskı politikalarına itiraz ediyor ve bu stratejinin bir parçası olmak istemiyor. Berlin, Tahran ile Washington arasındaki gerilimin silahlı bir çatışmaya dönüşmesinden ve kendisini bir savaşın içinde bulmaktan endişe ediyor. SPD’nin dış politika sözcüsü Nils Schmid, Tagesspiegel gazetesine geçtiğimiz günlerde, “Almanya ABD’nin askeri misyonuna katılmayacak. Aniden ABD’nin yanında kendimizi İran ile bir savaşın içinde bulabiliriz” açıklamasını yapmıştı. Berlin’den Londra’ya çağrı Geçen hafta, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda İngiltere bandıralı bir tankeri alıkoyduğu sırada İngiltere Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Jeremy Hunt, Avrupa ülkeleri tarafından, bölgedeki ticari gemilerin güvenliğini sağlayacak bir askeri misyon oluşturulmasını önermişti. Alman hükümet yetkilileri, Avrupa liderliğindeki böyle bir misyona katkı sağlamayı reddetmediklerini, somut talepleri ve planları gördükten sonra karar verileceğini açıklamıştı.